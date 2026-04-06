El Hospital Centro Vivo de Badajoz acerca al público la labor y la adaptación permanente de las Fuerzas Armadas

El Hospital Centro Vivo de Badajoz acogerá desde mañana, 7 de abril, la exposición ‘Defensa Nacional. La adaptación permanente de las Fuerzas Armadas’, una muestra organizada por el Ministerio de Defensa que podrá visitarse hasta el día 26.

La ciudad ha sido la elegida para presentar la actualización de una de las exposiciones más demandadas de cuantas impulsa el Ministerio. Durante más de una década, esta muestra ha recorrido buena parte de la geografía española con el objetivo de acercar a la ciudadanía la labor de las Fuerzas Armadas y su constante adaptación a las necesidades del entorno.

En esta nueva etapa, el discurso expositivo ha sido revisado para ofrecer una visión más actual y contemporánea del trabajo que desempeñan hoy las Fuerzas Armadas españolas. Badajoz será, además, la primera ciudad en acoger esta versión renovada.

El recorrido reúne una selección de imágenes dedicadas al Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio, además de espacios centrados en las misiones internacionales y en la Unidad Militar de Emergencias (UME). La exposición se completa con infografías y datos que permiten a los visitantes obtener una panorámica general de la estructura, funciones y evolución de las Fuerzas Armadas.

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La entrada es libre y gratuita.