Ignacio Gragera toma 'Un café en La Crónica de Badajoz'

La Crónica de Badajoz funciona en el corazón de la ciudad, donde tiene su sede y donde trabajan quienes mantienen su pulso informativo diario y local.

La Crónica de Badajoz quiere profundizar aún más en sus protagonistas y lo va a hacer invitándolos a café para que, desde la cercanía, expliquen e informen de sus proyectos, planes, preocupaciones y aportaciones. Queremos que quienes hacen ciudad lo hagan desde el rincón que ocupa La Crónica de Badajoz, desde la óptica hiperlocal que mueve día a día a este medio de comunicación que este año celebra su 20 aniversario con periodicidad diaria de lunes a viernes.

‘Un Café en La Crónica de Badajoz’ será un espacio periódico con entrevistas a personajes destacados de Badajoz, por lo que representan, por sus inquietudes, por su capacidad de crear opinión, por la importancia del cargo que ostentan, por la oportunidad del momento que viven, por su creatividad, por su generosidad, por su experiencia, por lo que saben, por lo que piden, por lo que reclaman, por lo que defienden, por lo que pueden contar, en definitiva, por el interés que despiertan, siempre al pie de la actualidad informativa y con el objetivo puesto en el interés ciudadano.

En nuestra sede de la plaza de España de Badajoz, serán entrevistados por nuestros profesionales para que desgranen sus inquietudes. La Crónica de Badajoz se hará eco de sus reflexiones y lo hará en su web, en sus redes y en el periódico impreso gratuito.

Vosotros, lectores, estáis todos invitados a ‘Un café en La Crónica de Badajoz’.

Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

¿Quién será el primero?

Este nuevo espacio informativo comenzará mañana martes, 7 de abril, con el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera Barrera (Badajoz, 6 de septiembre de 1982).

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Gragera, que es abogado, saltó al ruedo de la política municipal en las elecciones de 2019, encabezando la candidatura por Badajoz de Ciudadanos, formación que duplicó los resultados de la cita electoral anterior y obtuvo cuatro concejales. Con esta representación, logró llegar a un acuerdo con el PP para alternarse en la alcaldía con el popular Francisco Javier Fragoso. Gragera fue alcalde los dos últimos años de aquella legislatura, desde junio de 2021. En las siguientes elecciones de mayo de 2023 se presentó por el PP y consiguió mayoría absoluta. Desde febrero de 2024 es presidente de la Comisión de Transporte de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp).