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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 6 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Tráfico alerta de que en Badajoz aún se cree que los patinetes eléctricos pueden usarlos niños de 13 años
El jefe provincial, José Luis Capilla insiste en que estos vehículos de movilidad personal "no son un juguete" y pide a las familias que sean conscientes del riesgo que implica su uso. La Policía Local señala que la infracción más habitual sigue siendo circular por aceras y zonas peatonales
Ignacio Gragera toma 'Un café en La Crónica de Badajoz'
Mañana martes se estrena un espacio de entrevistas con protagonistas de la información local
El Hospital Centro Vivo de Badajoz acerca al público la labor y la adaptación permanente de las Fuerzas Armadas
La exposición 'Defensa Nacional' recorre la labor del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, así como las misiones internacionales. Podrá visitarse hasta el próximo 26 de abril
Arte y rebeldía en una revista de cómic de Badajoz autogestionada por jóvenes
Charo, Lucas, Blanca y Pepe crean un espacio donde los artistas puedan expresarse
'Más allá de la Moda' convierte prendas usadas en oportunidades laborales para mujeres vulnerables
La iniciativa destinará los fondos obtenidos a la formación y creación de empleo para personas en situación de riesgo social y víctimas de violencia de género. Además, sus responsables están preparando una exposición con las creaciones para esta primavera y un desfile de moda solidario
- Viernes Santo de Badajoz: horario, recorrido y mejores lugares para ver las procesiones
- ¿Por qué ha bajado tanto el caudal del Guadiana en Badajoz?
- Cambios en el calendario laboral: Extremadura estrenará en 2027 un nuevo puente de cuatro días en octubre
- Vendido en la avenida Carolina Coronado de Badajoz parte del primer premio de la Lotería Nacional de este sábado
- Juzgan en Badajoz a un acusado de no auxiliar a un compañero de trabajo que murió de un infarto
- Nos gusta nuestro barrio y queremos luchar por él', Tamara Noriega asume la presidencia vecinal de Santa Engracia
- Domingo de Resurrección en Badajoz: horarios, recorrido y mejores lugares para ver la procesión
- Cerca de 70 personas darán vida en la Alcazaba a un Vía Crucis Viviente inédito en Badajoz