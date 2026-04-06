La plaza Alta de Badajoz se 'cuela' en la última campaña de Nutella

La plaza Alta de Badajoz ha sido elegida por la conocida marca Nutella para formar parte de su nueva edición limitada. Lanzada bajo el lema 'Un buen día empieza en casa', la campaña invita a redescubrir algunos de los rincones más especiales del país y a mirar el entorno cercano "con otros ojos".

La iniciativa está formada por una colección de 17 tarros decorados con enclaves singulares de cada comunidad autónoma, seleccionados por su belleza, su personalidad y su capacidad para representar la esencia de cada territorio. En el caso de Extremadura, el lugar elegido por Nutella ha sido uno de los espacios más emblemáticos de la capital pacense: la plaza Alta.

Porque la marca describe estos paisajes como amaneceres "llenos de luz y color", y la plaza Alta no es para menos. Su historia, su arquitectura y su imagen inconfundible la convierten en uno de los rincones con más encanto de Badajoz.

Símbolo de Badajoz

Con sus fachadas llenas de color, sus soportales y su aire monumental, esta singular plaza no es solo uno de los múltiples símbolos de la ciudad y su Casco Antiguo, sino también un punto de encuentro que resume buena parte de su identidad.

Con 'Un buen día empieza en casa', la marca apuesta por una mirada más cercana al territorio, dando protagonismo tanto a paisajes naturales como a espacios urbanos y culturales.

Noticias relacionadas

En este contexto, la Plaza Alta de Badajoz se convierte en una de las protagonistas de una colección que busca rendir homenaje a la diversidad y al valor de los rincones que hacen especial a cada comunidad.