Más de un 60% de encuestados consideran que existe igualdad entre mujeres y hombres

El Área de Igualdad ha organizado un encuentro dirigido a asociaciones y municipios de la provincia con el objetivo de reforzar sus competencias en materia de igualdad. Durante la I Jornada Igualdad en Acción: Asociaciones que transforman el Territorio, la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado este martes los primeros resultados sobre las encuestas de igualdad que se han realizado a 1.000 personas en poblaciones de menos de 20.000 habitantes con el objetivo de guiar sus políticas públicas en materia de igualdad.

Aunque más de un 60% de la población considera que existe igualdad entre mujeres y hombres, el estudio revela una brecha entre "esa percepción y la realidad social", marcada por desigualdades persistentes y la existencia de violencia de género. "No nos vamos a conformar con ese dato, el objetivo es alcanzar una igualdad real y plena", ha comentado Raquel del Puerto.

Según la diputación, el análisis cualitativo pone de manifiesto el "espejismo de la igualdad", una percepción extendida que "asume como lograda una igualdad que aún no se ha materializado plenamente". Por otro lado, hay datos que reflejan una alta preocupación social: más del 75% de la ciudadanía respalda la necesidad de medidas para promover la igualdad y más del 80% considera la violencia de género un problema grave que requiere la intervención de las administraciones públicas.

En las jornadas se ha recordado que Extremadura registró en 2025 tres víctimas mortales por violencia de género y 703 agresores condenados, según datos de la delegación del gobierno. Estos hechos, que Raquel del Puerto califica de "datos reales, objetivos, nombres de mujeres, historias, vidas que fueron cerradas", demuestran que "negarlo es negarlas a ellas y fallar a la sociedad".

Debilidades en el estudio

Entre las principales debilidades detectadas se ha encontrado el desconocimiento de los recursos existentes: más del 60% de la población afirma no conocer los servicios de igualdad o atención a la violencia de género disponibles en su entorno, y solo un 15% identifica proyectos impulsados por la diputación. "Esta situación apunta a la necesidad de revisar y fortalecer las estrategias de comunicación institucional, apostando por modelos más próximos, adaptados a cada territorio y seguimiento de población", ha subrayado la diputación.

"Está muy bien aplicar las políticas que creemos que son mejores, pero se necesita escuchar a la gente y conocer sus inquietudes, de esa manera conoceremos mejor la realidad. La igualdad y la violencia de género no son una ideología, es un problema social y tenemos que trabajarlo y analizarlo, siendo importante la educación como base", ha destacado.

Tras las intervenciones, la jornada continuó con una ponencia a cargo de Ana de Miguel, profesora titular de Filosofía Moral y Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

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"El feminismo es la conciencia de que este mundo no lo hemos hecho nosotras. Las mujeres han sido confinadas al espacio de lo privado, entonces nos cuesta insertarnos en la esfera de lo público con esa mochila que cargamos", ha señalado la profesora.