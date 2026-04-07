Apamex pide a los grupos del Ayuntamiento de Badajoz la creación de dos nuevas licencias de taxis accesibles

La entidad Apamex ha solicitado a los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Badajoz que se apruebe en un pleno del consistorio de la capital pacense la creación de dos nuevas licencias de taxis accesibles obligatoriamente vinculadas a vehículos adaptados, con el objetivo de cumplir el "mínimo legal exigible" en la actualidad.

También pide establecer una calendarización para iniciar los expedientes de nuevas licencias ligadas a taxis accesibles, de forma que antes del 9 de febrero de 2029 se haya alcanzado las 15 licencias de taxis accesible, cumpliendo de esta forma la ratio mínima de una por cada 10.000 habitantes.

Representantes de Apamex se han reunido con la secretaria general del PSOE local de Badajoz y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Silvia González, para solicitar que su grupo político lleve al pleno municipal la creación de dos nuevas licencias de taxi accesible en la ciudad, en aras de que el consistorio cumpla la legislación en esta materia.

En este sentido, la entidad está solicitando a los grupos políticos representados en el ayuntamiento que se solvente la "grave" situación que actualmente sufren los usuarios de 'eurotaxis', y la falta de soluciones a pesar de las "continuas" reuniones y propuestas, ante lo que recuerda que el ayuntamiento incumple los mínimos legales.

Así, ha detallado, la situación actual de la flota de taxis en Badajoz (143 licencias y "solo" seis vehículos accesibles) vulnera los estándares mínimos establecidos por la legislación vigente en materia de accesibilidad universal y transporte público inclusivo, ante lo que se ha referido a la normativa estatal y al Real Decreto 1544/2007 que regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte, y obliga en su artículo 8 a promover que al menos el 5 por ciento del total de licencias corresponda a taxis accesibles.

En Badajoz, esa proporción supondría ocho licencias accesibles, por lo que el cumplimiento actual (seis unidades) "es claramente insuficiente e ilegal", ya que para cumplir con estos porcentajes se tenía de plazo límite el 4 de diciembre de 2017.

Además la normativa autonómica y en concreto el Decreto 135/2018 por el que se aprueba el reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la comunidad eleva el listón señalando en su artículo 56.2 que en municipios con más de 10.000 habitantes debe existir un taxi accesible por cada 10.000 habitantes.

Badajoz, con una población superior a 150.000 habitantes, debería disponer de al menos 15 vehículos adaptados; y para cumplir con estas ratios se tiene como límite legal máximo el 9 de febrero de 2029, según Apamex que cita también la propia Ordenanza Municipal del Taxi de Badajoz, que en su preámbulo reconoce que este servicio tiene una función social esencial, mencionando expresamente la atención a personas con movilidad reducida como uno de sus fines asistenciales.

Más allá del incumplimiento formal, existen manifestaciones reiteradas de usuarios con discapacidad que reflejan una "clara discriminación práctica" en el acceso a un servicio público que debería ser "universalmente accesible", ha destacado, junto con que las más habituales son los retrasos y denegaciones frecuentes, indicando esperas superiores a una hora o denegaciones de servicio en horarios clave (nocturnos, festivos o de lluvia), debido al número reducido de taxis adaptados y a la falta de disponibilidad simultánea.

También la imposibilidad de reserva anticipada, como relatan algunas personas con movilidad reducida que no pueden planificar citas médicas, laborales o personales con garantías, ya que el sistema de flota actual no permite asegurar un vehículo adaptado en un momento y lugar determinados.

La ordenanza municipal de Badajoz

La Ordenanza Municipal de Badajoz permite en su artículo 12 la creación de nuevas licencias de taxi cuando exista una necesidad acreditada de servicio público. En este caso, la insuficiencia actual de taxis adaptados afecta al colectivo con personas con discapacidad, y también reduce la capacidad operativa de la flota total, generando perjuicios al conjunto de los usuarios, mientras que su incremento repercute directamente en la mejora del servicio general, ya que amplía el número total de vehículos que pueden prestar servicio en cada turno y en diferentes franjas horarias, ha indicado Apamex.

También permite la optimización del servicio durante picos de demanda y mejora la eficiencia del sistema público de transporte, ha agregado Apamex, para quien el marco jurídico ofrece mecanismos concretos para corregir esta situación, como la creación condicionada de licencias.

Así y conforme al Decreto 135/2018, el ayuntamiento puede establecer en la convocatoria de nuevas licencias la obligación de que los vehículos sean accesibles, garantizando así el cumplimiento del cupo mínimo. En cuanto a las autorizaciones excepcionales, el artículo 56.4 del mismo decreto permite superar el número máximo de licencias cuando se justifique la necesidad de mejorar la accesibilidad universal.

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Según la Ordenanza Municipal, la creación de nuevas licencias corresponde al pleno del ayuntamiento, por lo que la entidad pretende que sean los grupos municipales los que activen el procedimiento legal correspondiente para "subsanar el déficit estructural actual".