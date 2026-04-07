Aparece el cadáver de un hombre en el parque del Rivillas en Badajoz

Aparece el cadáver de un hombre en el parque del arroyo Rivillas en Badajoz. La Policía Nacional confirma a este diario que el cuerpo sin vida de un hombre fue hallado en la madrugada del lunes al martes en la mencionada zona.

Los servicios de emergencias que se desplazaron en la pasada noche no pudieron hacer nada por salvar la vida de esta persona hallada en la vía pública. El aviso se dio pasadas las 02.00 horas y hasta el puente de la conocida como autopista se desplazó un amplio despliegue.

Segundo suceso en la zona

Desde el gabinete de comunicación de este cuerpo no ofrecen más detalles porque, según afirman, "todo apunta a que ha sido un suicidio" aunque no descartan la investigación para esclarecer todos los aspectos que rodean a este suceso.

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Cabe destacar que es el segundo episodio de esta naturaleza en las últimas semanas. El 19 de marzo fue localizado en un paraje cercano en el mismo parque el cuerpo sin vida de un varón con signos compatibles con una conducta autolítica.