Suceso
Aparece el cadáver de un hombre en el parque del Rivillas en Badajoz
Fue hallado en la pasada madrugada
Aparece el cadáver de un hombre en el parque del arroyo Rivillas en Badajoz. La Policía Nacional confirma a este diario que el cuerpo sin vida de un hombre fue hallado en la madrugada del lunes al martes en la mencionada zona.
Los servicios de emergencias que se desplazaron en la pasada noche no pudieron hacer nada por salvar la vida de esta persona hallada en la vía pública. El aviso se dio pasadas las 02.00 horas y hasta el puente de la conocida como autopista se desplazó un amplio despliegue.
Segundo suceso en la zona
Desde el gabinete de comunicación de este cuerpo no ofrecen más detalles porque, según afirman, "todo apunta a que ha sido un suicidio" aunque no descartan la investigación para esclarecer todos los aspectos que rodean a este suceso.
Cabe destacar que es el segundo episodio de esta naturaleza en las últimas semanas. El 19 de marzo fue localizado en un paraje cercano en el mismo parque el cuerpo sin vida de un varón con signos compatibles con una conducta autolítica.
Atención ante conducta suicida
024 - Línea de atención a la conducta suicida
- Tráfico alerta de que en Badajoz aún se cree que los patinetes eléctricos pueden usarlos niños de 13 años
- Todas las deducciones al IRPF que se pueden aplicar en Extremadura: de la vivienda al material escolar
- Cambios en el calendario laboral: Extremadura estrenará en 2027 un nuevo puente de cuatro días en octubre
- Vendido en la avenida Carolina Coronado de Badajoz parte del primer premio de la Lotería Nacional de este sábado
- Juzgan en Badajoz a un acusado de no auxiliar a un compañero de trabajo que murió de un infarto
- Domingo de Resurrección en Badajoz: horarios, recorrido y mejores lugares para ver la procesión
- ¿Por qué ha bajado tanto el caudal del Guadiana en Badajoz?
- La plaza Alta de Badajoz se 'cuela' en la última campaña de Nutella