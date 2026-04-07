Badajoz cierra parques y jardines ante el aviso amarillo por fuertes lluvias y rachas de viento

Los parques y jardines de Badajoz permanecerán cerrados debido al aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por fuertes lluvias y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

Así lo ha comunicado el ayuntamiento a través de sus redes sociales, quien anunció ayer el cierre de estos espacios durante la noche, que se mantendrá mientras permanezca la alerta.

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Se recomienda, asimismo no transitar por aceras y zonas arboladas.