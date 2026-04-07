¿Quieres dedicarte a la Medicina, Enfermería o Fisioterapia? La III Feria de Especialidades ofrece a los estudiantes una visión real y cercana sobre su futuro profesional

La III Feria de Especialidades ya está aquí. Esta tercera edición organizada por el Consejo de Estudiantes de Medicina, Enfermería y Fisioterapia de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Extremadura (CEMEF) comienza a las 17.00 horas de este martes 7 de abril en el Edificio Metálico del Campus de Badajoz. Unas actividades, donde los distintos profesionales de las diversas especialidades de Medicina, Enfermería y Fisioterapia, van a orientar a través de la práctica y resolver dudas desde la experiencia, a todo aquel estudiante interesado que acuda a esta cita. Es así, como esta jornada, se convierte, según el CEMEF, "en una gran oportunidad, para que el estudiantado tenga una visión real de su futuro profesional".

El acto inaugural, que comienza a la hora del inicio del evento, cuenta con la participación de la decana de la Facultad de Medicina, el rector de la UEx y diferentes autoridades del ámbito sanitario y educativo de la región. A las actividades posteriores, el CEMEF ha confirmado que este año cuentan con la participación de organizaciones como AECC (Asociación Contra el Cáncer), Medicina Militar, profesorado de la facultad y los colegios profesionales de medicina de Cáceres y fisioterapia de Extremadura.

Novedades de esta edición

Es el tercer año consecutivo que se organizan estas actividades por parte del CEMEF. En cada edición cuentan con más novedades para todos aquellos visitantes que estén interesados en aprender nuevos detalles y consejos sobre las Ciencias de la Salud. Mario Fuentes, delegado del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, ha mencionado algunas de esas sorpresas que tendrá esta jornada. "Algunas especialidades van a preparar experimentos como Medicina Legal, o Anatomía Patológica traerá muestras para que sean analizadas". Además, este año, tiene como principal novedad la presencia de mayor número de especialidades. "Entre enfermería, fisioterapia y medicina hemos conseguido que vengan más de cuarenta", ha revelado Fuentes.

Feria de Especialidades / CEDIDA

A los distintos profesionales de la materia se le suman varias organizaciones, que por primera vez, acuden a esta III Feria de Especialidades. "La AECC es el primer año que viene y nos enseñará esa parte que a veces se desconoce, el voluntariado en la salud". "También van a venir dos de las academias principales del MIR, como del EIR", ha confesado el delegado del Consejo.

Otra novedad del evento son los sorteos disponibles para los asistentes. "Hay diferentes tipos de merchandising que se van a repartir por parte de diferentes asociaciones que van", ha informado Mario Fuentes. Además, algunas academias MIR van a sortear material y recursos entre los estudiantes interesados en participar.

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Feria de Especialidades / CEDIDA

Según ha notificado el delegado, "se espera la llegada de unos 250 o 300 estudiantes", a esta Feria de Especialidades que comienza a las 17.00 y termina a las 20.00 horas. Esta iniciativa, cuenta con la colaboración de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, la Universidad de Extremadura, el Consejo de Estudiantes de la Universidad y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina.