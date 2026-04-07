Cinco finales separan al Gévora de la permanencia

El Gévora afronta el tramo final de la temporada con cierta incertidumbre, sensaciones algo extrañas pero con el optimismo de conseguir el objetivo. A falta de cinco jornadas para el cierre de la temporada regular en el Grupo 14 de Tercera Federación, los verdinegros se sitúan en decimocuarta posición con 26 puntos, a uno del Diocesano que se ubica en el último puesto que permite salvarse, y a tres del Pueblonuevo, que marca el descenso. A los pedáneos les queda visitar al Dioce, recibir al Moralo, desplazarse a Montijo, medirse en casa al Pueblonuevo y despedir la campaña en el Nuevo Vivero.

Tras caer 1-3 ante el Villafranca en la última jornada, Martín Fernández, técnico del Gévora, fue honesto y crítico con el desempeño de los suyos tras la conclusión del choque. «No hemos estado a la altura de lo que nos jugamos», confesó el preparador pacense, antes de manifestar que el Villafranca fue mejor y que deben seguir peleando «hasta el último día» para obtener la ansiada salvación.

Noticias relacionadas

También se manifestó con honestidad Rarra. El defensor verdinegro confesó la superioridad del equipo de Javi Pérez y mantuvo la misma línea que su técnico cuando fue preguntado por el objetivo que se marca el club. «Desde el principio, el objetivo es la salvación. Hay que intentar hacer seis puntos lo antes posible. Tenemos varios enfrentamientos directos y debemos seguir compitiendo», aseguró el jugador pedáneo.