Comienzan las obras de renovación y mejora de acerado en las calles Vasco Núñez y Felipe Checa de Badajoz

Comienzan las obras de renovación y mejora de acerado en la calle Vasco Núñez. En concreto, este martes se procederá con el inicio de la colocación de adoquín de granito, dentro de la obra de renovación de acerado en el Casco Antiguo y en el entorno del paseo de San Francisco del Plan Provincial de Grandes Ciudades, y una vez finalizada la renovación en el lateral.

De este modo, no se podrá acceder a la calle Vasco Núñez, pero se permitirá el acceso hacia Alonso de Celada a través del lateral del paseo, según indica en nota de prensa el Ayuntamiento de Badajoz.

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Además, esta semana también arrancará la obra de renovación del pavimento en la calle Felipe Checa a la altura de las escaleras de acceso a Juan Carlos I. Posteriormente, continuará por las calles Muñoz Torrero y Meléndez Valdés.