Conferencias
El futuro de Almaraz, a debate en una presentación pública en el Hospital Centro Vivo de Badajoz
Esta tarde se presenta el informe ‘Cierre Nuclear y Transición Energética: el Caso de Almaraz’, un documento elaborado por Greenpeace España sobre el proceso de cierre de las centrales nucleares en el país
Esta tarde, a las 19.00 horas, el Hospital Centro Vivo de Badajoz será escenario de la presentación del informe ‘Cierre Nuclear y Transición Energética: el Caso de Almaraz’, un documento elaborado por Greenpeace España sobre el proceso de cierre de las centrales nucleares en el país.
El acto reunirá a representantes de distintas organizaciones ecologistas y sociales que respaldan el contenido del informe, entre ellas Adenex, Ecologistas en Acción, el Observatorio Ibérico de Energía y el Movimiento Ibérico Antinuclear.
La presentación correrá a cargo de Óscar Manuel Alonso. Además, en la mesa de intervenciones participarán Eloy Sanz, autor del informe; Luis Berraquero, en representación de Greenpeace; Carmen Ibarlucea, del Movimiento Ibérico Antinuclear; y Julia Galván, de Ecologistas en Acción.
El encuentro abordará el debate sobre el futuro de la energía nuclear en España, con especial atención al caso de Almaraz, en un contexto marcado por la transición energética y la búsqueda de modelos más sostenibles.
La entrada es gratuita hasta completar el aforo.
- Viernes Santo de Badajoz: horario, recorrido y mejores lugares para ver las procesiones
- ¿Por qué ha bajado tanto el caudal del Guadiana en Badajoz?
- Cambios en el calendario laboral: Extremadura estrenará en 2027 un nuevo puente de cuatro días en octubre
- Todas las deducciones al IRPF que se pueden aplicar en Extremadura: de la vivienda al material escolar
- Vendido en la avenida Carolina Coronado de Badajoz parte del primer premio de la Lotería Nacional de este sábado
- Juzgan en Badajoz a un acusado de no auxiliar a un compañero de trabajo que murió de un infarto
- Nos gusta nuestro barrio y queremos luchar por él', Tamara Noriega asume la presidencia vecinal de Santa Engracia
- Domingo de Resurrección en Badajoz: horarios, recorrido y mejores lugares para ver la procesión