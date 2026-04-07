El futuro de Almaraz, a debate en una presentación pública en el Hospital Centro Vivo de Badajoz

Esta tarde, a las 19.00 horas, el Hospital Centro Vivo de Badajoz será escenario de la presentación del informe ‘Cierre Nuclear y Transición Energética: el Caso de Almaraz’, un documento elaborado por Greenpeace España sobre el proceso de cierre de las centrales nucleares en el país.

El acto reunirá a representantes de distintas organizaciones ecologistas y sociales que respaldan el contenido del informe, entre ellas Adenex, Ecologistas en Acción, el Observatorio Ibérico de Energía y el Movimiento Ibérico Antinuclear.

La presentación correrá a cargo de Óscar Manuel Alonso. Además, en la mesa de intervenciones participarán Eloy Sanz, autor del informe; Luis Berraquero, en representación de Greenpeace; Carmen Ibarlucea, del Movimiento Ibérico Antinuclear; y Julia Galván, de Ecologistas en Acción.

El encuentro abordará el debate sobre el futuro de la energía nuclear en España, con especial atención al caso de Almaraz, en un contexto marcado por la transición energética y la búsqueda de modelos más sostenibles.

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