Ignacio Gragera: "Tengo la absoluta convicción de que Amazon sigue comprometido con el proyecto de Badajoz"

Bienvenido y muchas gracias por aceptar ser el primero en intervenir en este nuevo espacio de entrevistas y debate que pretende incidir en los temas locales de esta ciudad. Queríamos empezar con su alcalde. ¿Cómo se encuentra?

Muy bien. Muy contento después de Semana Santa y muy agradecido por cómo ha salido todo. Venimos de una semana muy bonita para la ciudad. Estoy contento.

Ha habido muchísima gente en la calle. ¿Cree que se debe a la declaración de Interés Turístico Internacional o al buen tiempo?

Una mezcla de ambas. Sería muy pretencioso pensar que un solo título puede marcar tanto y tan rápido una celebración. Es verdad que también ayuda y, obviamente, el buen tiempo ha sido fundamental para poder disfrutar de Badajoz. Muchos de los que vivimos aquí nos hemos quedado, otros que viven fuera han decidido venir y quedarse en lugar de irse a la playa y también ha habido mucha gente de fuera, que hemos visto en las procesiones, en los restaurantes y en los hoteles. Estamos encantados. Que dure mucho tiempo, que sigamos creciendo y disfrutando de celebraciones como esta, porque para la ciudad ha sido una inyección de autoestima y de poderío.

Badajoz vive un buen momento con dos fiestas de Interés Internacional que atraen a muchos visitantes.

Ha sido rápido. Hace veinte años cuando empezó La Crónica de Badajoz se estaba hablando de la petición para que se declarara Fiesta de Interés Turístico Nacional. La ciudad ha demostrado que tiene la capacidad de organizar grandes fiestas, de acoger a mucha gente, de poder responder bien a este tipo de celebraciones masivas que tensionan a veces el día a día, pero que sin duda merecen la pena. Antes recibí un mensaje de un empresario del Casco Antiguo que me decía que estaban muy contentos y agradecidos porque les había ido muy bien. La Semana Santa es espiritual, pero si además ayuda y empuja a los empresarios del Casco Antiguo, mejor que mejor.

"Es una pena que cierren negocios tradicionales, porque forman parte de la esencia del casco histórico. Aunque es un proceso de renovación: unos se irán por jubilación y otros vendrán y seguirán construyendo la ciudad"

Precisamente acaba de cerrar La Corchuela y otro negocio tradicional como La Cubana ha anunciado que lo hará en breve. ¿Le preocupa la situación del Casco Antiguo?

Cierran algunos por jubilación y se abren otros. Me da pena por lo que supone de tradición, pero estos días estamos viendo algunas aperturas nuevas en el centro histórico, con colas kilométricas, como la heladería de Francisco Pizarro y Parada Lisboa en Menacho lleno. Es decir, esto es un proceso de apertura y cierre. Agradecer tanto a La Cubana como a La Corchuela el servicio público que han dado a la ciudad durante tantísimos años. Es una pena, sin duda, porque creo que forman parte de la esencia del casco histórico de la ciudad. Aunque esto es un proceso de renovación: unos se irán por jubilación y descanso y otros vendrán y seguirán construyendo la ciudad.

¿Cuál es su principal preocupación como alcalde en estos momentos?

Por lo que ha sucedido los últimos meses, que se vayan resolviendo todos los problemas que ha habido de inseguridad en algunas zonas de la ciudad. Así se lo he trasladado al delegado del Gobierno. Están haciendo su trabajo, pero la ciudad necesita que haya resultados cuanto antes. Sé que no es fácil y agradezco desde aquí la labor policial, pero creo que la ciudad se ha visto sobresaltada demasiado en los últimos meses. Preocupado también por la situación de las infraestructuras que nos conectan con el resto del país y con Portugal, porque veo que no hay avances. Cuando nació La Crónica hace 20 años hablábamos del tren y seguimos hablando del tren. En la última Cumbre Hispanolusa no se ha hablado de la conexión internacional. Faltan 8 kilómetros por definir en la frontera, que enlazan Caya con la ciudad de Badajoz hasta Sagrajas, que es donde está duplicada la red y todavía no hay avances. No se habla de la estación internacional, que para mí es fundamental, para poder prestar un servicio a todo el territorio del lado español y el portugués y eso es algo que se debe decidir ya si queremos llegar al 2030 y al 2034 que se han marcado ambos gobiernos, para ofrecer un buen servicio desde Badajoz. Una cosa es el viajero de Lisboa o el de Madrid y otra el que sale desde aquí, desde esta ciudad, que tiene que tener mejores condiciones para poder acceder a la alta velocidad. También la red eléctrica, de la que llevamos años hablando. Me consta que está ese proyecto de la red de transporte, ya está para que se emita la declaración de impacto ambiental, después de alguna demora y dificultades a la hora de conformar los expedientes por parte de la delegación, se ha remitido a Madrid y espero que se pueda desarrollar en breve. Porque de esa infraestructura cuelgan las grandes inversiones interesadas en venir a la ciudad en el futuro. En este sentido, sí soy muy optimista porque la Plataforma Logística va desarrollándose, hay mucho interés por el suelo, hay proyectos en marcha, que están pendientes de que ese ejecute esa infraestructura que va a traerles la 'gasolina'. Optimista, pero vigilante y pendiente de que estas cuestiones se vayan materializando.

"Diamond Foundry tenía un proyecto para Badajoz complementario al de Trujllo y ha tenido que irse a Zaragoza"

¿La falta de potencia eléctrica ha impedido que se hayan implantado proyectos en Badajoz?

Rafael Benjumea (presidente de Diamond Foundry) anunció hace unos días en una charla en Badajoz en la Económica que tenían intención de desembarcar en Badajoz con un proyecto complementario al de la fábrica de diamantes de Trujillo y han tenido que irse a Zaragoza. Primero porque tenían la nave hecha y además porque tenían la potencia concedida, algo que no podían tener aquí. Llevamos reclamando esto mucho tiempo. Cuando se haga no habrá ningún problema y de hecho está en marcha. Pero lo que queremos es que sea cuanto antes, para que estas infraestructuras o estas inversiones que necesitan una puesta en marcha inmediata no tengan que irse a otros territorios. De todas maneras, como él dijo, están comprometidos con Extremadura y con Badajoz y espero que en los próximos años veamos otra inversión.

¿Es recuperable?

Esta ya no, pero seguramente vengan otras opciones porque estamos en una buena disposición de poder acoger estos proyectos que están llamando a la puerta del ayuntamiento y de la Junta de Extremadura a través de Avante y que están reservando suelo en la Plataforma Logística en la expectativa de que esta situación se va a solucionar en los próximos 24 meses. En teoría son entre 12 y 14 meses la construcción de la línea, pero obviamente luego habrá que hacer subestaciones y esto tarda un poco más. Espero que en dos años tengamos muchas más certezas.

¿Qué sabe de Amazon?

Ahí están en compás de espera: no venden, no alquilan, no negocian con nadie y por tanto tenemos la absoluta convicción de que siguen comprometidos con el proyecto. Es verdad que en dos años tenían que dar una respuesta, todavía no la han dado, entiendo que estarán esperando números. Hablamos de vez en cuando con los responsables de la empresa y desde luego ellos están pendientes de que se den las circunstancias entiendo que para poder abrir, porque no ha habido ningún interés en desprenderse ni hace nada con una nave con una inversión tremendamente importante. Soy muy optimista y confío mucho. Y con otros proyectos: el centro de datos, que va hacia adelante, el interés de la empresa portuguesa con una industria de film, la Plataforma Logística ya tiene trenes en marcha y va a tener allí la aduana que va a facilitar trámites. Va paso a paso y estoy convencido de que en los próximos meses, años, la Plataforma se va a consolidar como un referente en el suroeste ibérico.

También hay proyectos municipales pendientes. Queda un año de legislatura y muchas iniciativas incluidas en su programa electoral no se han puesto en marcha. Algunas se han iniciado, como la piscina de Gévora, pero no hemos vuelto a saber nada del soterramiento de la autopista o de la obra del conventual franciscano.

Ahí se hicieron trabajos de arqueología, un replanteo topográfico, se ha tenido que demoler todo el interior del edificio, la parte del claustro, que es algo que no se ve desde fuera. Cuando entramos por primera vez no se veía, porque estaba lleno de edificaciones. Hemos tenido que demolerlas y por eso se han visto tantos contenedores de obras en el entorno de las calles San Juan y Bravo Murillo. Ha sido un trabajo muy complejo. La obra que se iba a hacer en dos fases, al final con los Edil se decidió en una sola, con parte de financiación municipal y otra europea. Una vez concedida, licitaremos la obra cuando tengamos todos los datos necesarios. Desde luego no se ha parado de trabajar. Es una obra compleja: son más de 10 millones de euros.

"Vamos a intentar que el Gobierno recapacite con el soterramiento de la autopista, porque nos ha dicho que no va a participar"

¿Y la autopista?

Mandamos un par de cartas para conseguir que nos recibieran en el Ministerio de Transportes.Tuvimos una reunión con el director general de Carreteras en la que nos hablaba de la necesaria firma de un convenio de colaboración entre administraciones. No hemos tenido más información. Hemos mandado otras dos cartas. A la última tuvimos respuesta y nos decían que en principio ellos no iban a participar en el soterramiento de la BA-20. No nos parece normal. Nos anima a hacerlo nosotros, pero no nos parece una respuesta que el titular de la vía no quiera colaborar. No procede. Vamos a intentar que esa decisión se pueda reconsiderar, porque hemos visto en muchos lugares cómo el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes no solo colaboraba, sino que impulsaba y financiaba al cien por cien la humanización de vías. La última ha sido la VA-20, en Valladolid, con más de 12 millones de euros. Yo creo que la ciudad de Badajoz también merece ese compromiso. Espero que recapaciten. Es verdad que con el Gobierno vamos a veces a tirones. Con la carretera de Sevilla por fin avanzamos. Con la A-5 hemos vivido meses de obras. Ahora falta que pongan sobre la mesa la licitación del proyecto de humanización de la conexión de la ciudad con La Pilara y la segunda rotonda de Cerro Gordo. El Gobierno tiene muchas cosas pendientes con la ciudad.

También la Junta de Extremadura tiene proyectos pendientes en Badajoz. ¿Le preocupa que aún no haya acuerdo entre el PP y Vox para formar gobierno?

Hay proyectos pendientes porque llevamos dos años en los que no se han podido aprobar los presupuestos, que eran muy buenos para la ciudad. Yo espero que en este ánimo de construir una buena alianza para Extremadura, Vox se comprometa con Badajoz, como así hizo María Guardiola con los presupuestos de 2025 y 2026 y que esos proyectos se materialicen. No sólo está la Ronda Sur.

Ronda Sur, el traslado del centro de salud Los Pinos, de la Escuela Oficial de Idiomas, el desdoblamiento de la carretera de Olivenza, el instituto de Cerro Gordo, la piscina de la margen derecha...

Esa estaba financiada. Son casi 4 millones de euros. Ya estamos en disposición de licitar la obra dentro de poco. Hemos recibido el proyecto modificado, que tendrá una inversión de 12,3 millones de euros. Espero que podamos cumplir con uno de los grandes anhelos de la ciudad.

¿La negociación en Mérida está condicionando su relación con Vox en el ayuntamiento? Eso dieron a entender en el último pleno, cuando el PP apoyó la moción del menú halal que presentó Vox y en el debate del presupuesto municipal.

No. Si hubiesen condicionado ellos habrían tenido algún incentivo en cuestiones que tienen que ver con el presupuesto municipal. El posicionamiento del PP respecto a esa moción es a nivel nacional, en el que nosotros manifestamos que no se puede obligar, independientemente de que se permita si así lo consideran los colegios y los padres. Una cosa es una imposición de un menú determinado y otra una obligación o una elección de los padres. No me siento condicionado ni vinculado más allá de tener claro que hay cosas que compartimos y otras que no.

Entre los temas que no acaban de resolverse está la apertura en su nueva sede de Escuela de Artes y Oficios. ¿Se podría haber evitado llegar a esta situación? Dos cursos perdidos.

Han sido muchas circunstancias. Hay cosas que podemos controlar y otras que no. Que se queden algunos contratos desiertos no se puede controlar. Depende también de la capacidad que tienen las empresas de poder presentarse a algunos concursos. No solo en este ayuntamiento, hay muchas obras en el conjunto de las administraciones públicas que se van quedando desiertas. En este caso, hemos tenido la malísima suerte de que algo tan importante como el seguro se ha quedado desierto dos veces. Hemos tenido que sacarlo por tercera vez y espero que se pueda resolver cuanto antes, porque para nosotros es una institución importante en la ciudad y además tenemos mucha ilusión puesta en el nuevo edificio, en el que hemos invertido mucho dinero y permite recuperarlo para la ciudad por el compromiso que tenemos con el Casco Antiguo. Pedir disculpas a los alumnos, a los profesores, porque para nosotros no es plato de buen gusto. Espero que lo podamos solucionar cuanto antes y retomar la actividad.

Este curso se da por perdido.

Como un curso normal a estas alturas es complicado. Pero en el momento que podamos tener el seguro, queremos abrirlo y realizar actividades y que los alumnos entren, porque merece la pena verlo.

La semana pasada aprobaron inicialmente el presupuesto municipal de 2026. Entiendo que le hubiese gustado que fuese otro. Llega tarde y no incorpora nuevas inversiones. Ha bajado respecto al anterior, algo inusual en una administración.

Primero, porque este año no hemos tenido una serie de ingresos que tuvimos el año pasado, aunque vamos a tener otros, pero no se compensan. El Gobierno de España no ha actualizado las entregas a cuenta, que es una parte muy importante de cómo nos financiamos. Son casi 5 millones de euros. El año pasado incluimos ese dinero y hasta finales de julio no se materializó. Este año no teníamos la certeza. Si luego viene algo más, iremos como el año pasado con las liquidaciones extraordinarias, teniendo que gastarlo antes del 31 de diciembre para que no se pierda.

"Es curioso que se está centrando el tiro en aquellas ciudades que no teníamos tasa de basura"

Sí ingresan casi 9 millones de euros por la tasa de basura que han presupuestado. En otros ayuntamientos se está tumbando esta tasa, ¿teme que pueda ocurrir en Badajoz?

No son equiparables. La situación de Madrid es una y la de Badajoz es otra. Veremos. Siempre dijimos que la ley de residuos era una mala ley que iba a provocar problemas. Seguramente haya pronunciamientos judiciales, no sé si aquí en Badajoz o no. Es curioso que se está centrando el tiro en aquellas ciudades que no teníamos tasa de basura. Ningún otro lugar de Extremadura cumple la Ley 7/22, porque llevan años pagando basura y no hay discriminación por renta, ni por ocupantes ni por metros cuadrados ni por nada y no se habla de eso. Solo se habla de la de Badajoz porque es nueva. Entiendo que a nadie le gusta pagar. Nos preguntaban en el pleno dónde iba el dinero: va a financiar los billetes del autobús urbano, a pagar los incrementos salariales de los funcionarios y los trabajadores municipales, el incremento de los costes de los materiales, de los servicios, de los contratos. Todo sube. Los ingresos no suben en la misma medida que los gastos y nosotros tenemos que ser muy prudentes a la hora de presupuestar. Lo que no podemos es seguir cargando al ayuntamiento con costes que en teoría no le corresponden.

Y los servicios externalizados, que son más caros.

No tienen porqué. Hay una parte, que es el beneficio industrial de las empresas, que efectivamente se incrementa sobre el coste efectivo del servicio. Pero algo muy importante con los servicios externalizados es que todas las bajas se cubren. Siempre tenemos disponible todo el personal. En la función pública eso es mucho más complicado. Eso compensa sin duda el modelo. Además, a mi juicio, en determinados ámbitos contar con empresas especializadas en determinadas materias permite que el servicio se preste de manera más eficaz y eficiente y al final, a largo plazo de manera más económica.

¿Tienen previstas más privatizaciones?

Es muy curioso. Todo el mundo saca pecho y habla de la colaboración público-privada, pero cuando se ejecuta a algunos no les gusta. He escuchado al PSOE local hablar de esa colaboración, especialmente cuando hay empresarios delante. Y cuando no están defienden la función pública. Ambas son importantes. La función de lo público da un valor añadido. La hiperespecialización de las empresas permite ofrecer servicios de mayor calidad con un coste bastante contenido. Es un esfuerzo municipal, pero los servicios son mejores y es un beneficio para los ciudadanos.

¿Qué ocurre con el Consorcio del Casco Antiguo? ¿Cuándo se verán resultados?

El personal no está. Hay dos personas. Dos puestos quedaron desiertos. Afortunadamente, hay candidatos y la comisión de valoración espero que en una semana o un mes los proponga para incorporarse. Con personal a tiempo completo podremos avanzar con mayor rapidez en los proyectos que el consorcio tiene. Por cierto, en los presupuestos estaba previsto el aumento de la aportación de la Junta, pendiente de que se apruebe, espero, en 2026, con Vox y el resto de miembros de la oposición, si de verdad tienen ese compromiso con el consorcio. Hay casi 400.000 euros.

Municipio de Gran Población. Tampoco se han visto avances.

La norma indica que hay que hacer cambios organizativos y estructurales, que tienen que ver con la creación de dos puestos. Son concursos complejos. Siempre dije que es un proyecto a medio y largo plazo. Que arrancáramos no significaba que en seis meses o un año pudiésemos tener todo desarrollado. El objetivo es hacerlo, pero tenemos que empezar la casa por los cimientos. Hay muchas administraciones involucradas en esto. Vamos dando pasos.

El alcalde, en un momento de la entrevista. / Andrés Rodríguez

Un proyecto que sí parece desbloqueado es el aparcamiento subterráneo de Puerta Palmas, que tuvieron que licitar de nuevo.

Están en proceso de valoración las ofertas. Ha habido nueve. Entendemos que es atractivo para las empresas. Los técnicos municipales están valorando las memorias y continuará el proceso. En las mesas no estamos los políticos.

¿El de Valdepasillas se descarta definitivamente?

Es que hemos hecho plazas en superficie. Más de 350 al lado de la Policía Local. Más la conversión en el entorno de Sinforiano Madroñero. Que alguien me corrija, pero no se llenan nunca y son gratuitas. Plantear un parking que habría que pagar, en una zona que tiene a pocos metros plazas en superficie que no se llenan, entendíamos que la demanda de aparcamiento está más que solventada.

¿Cuándo se adherirá el Ayuntamiento de Badajoz al sistema Viogen?

Se lo he dicho al delegado del Gobierno y a todo el mundo: cuando tengamos personal suficiente para poder atenderlo en condiciones. Me sorprenden las declaraciones del delegado diciendo que ha perdido toda esperanza, cuando yo le he dicho en muchas ocasiones que cuando termine el tribunal único (proceso de selección de nuevos policías locales) avanzaremos en la firma del convenio. Los problemas de cada uno son de cada uno. Entiendo que ellos necesitan la colaboración de la Policía Local, pero habría que planearse si nosotros que estamos en una situación similar tenemos que dejar de atender cosas que son competencia absoluta nuestra para atender colaboraciones con otros cuerpos y fuerzas. Cuando tengamos plantilla suficiente firmaremos. Ahora se incorporan una veintena de agentes. Pido al delegado que deje de trasladar a la opinión pública que nosotros no queremos. Nosotros actualmente no podemos. Tiene mi compromiso de que cuando termine el tribunal único podremos incorporar algunos agentes. Creo que primero cada cual tiene como misión ocuparse de sus propias competencias y luego, en la medida de lo posible, colaborar con total lealtad con el resto de cuerpos policiales. La colaboración es muy muy fluida. Lo hemos visto en las últimas intervenciones. Los policías entre ellos se entienden y aquí los políticos debemos sumar en positivo y no intentar forzar cosas cuando además uno tiene la respuesta.

"Las tareas de los conserjes de los colegios exceden de las obligaciones de los ayuntamientos"

Este viernes se manifiestan en Cerro Gordo para pedir un conserje en el colegio, después de que dos niños de 2 años se escapasen. En su momento el ayuntamiento decidió eliminar esta figura, no sin polémica. ¿Es posible rescatarla? ¿Sería una solución que podría haber evitado lo ocurrido?

Primero debemos saber qué pasó. Me pongo en la piel de esos padres. Tengo una niña pequeña y me da un vuelco el corazón. Yo también pediría respuestas. Sobre la figura de los conserjes, los ayuntamientos tenemos encomendadas tareas y funciones dentro de los centros escolares que son labores de vigilancia pasiva del edificio, mantenimiento y limpieza. En ninguna se encuentra la figura del conserje, que no solo abre y cierra puertas, sino que realiza otros trabajos. Que haya otros lugares que los tienen me parece perfecto. Pero dentro de las misiones del ayuntamiento no está la de los conserjes, porque son tareas que exceden de las obligaciones municipales, para las cuales no tenemos ni financiación.

Los últimos meses ha habido protestas reclamando un plan para atender a personas sin hogar en situaciones de emergencia climática. ¿Qué solución les puede dar?

Teníamos la solución con el centro proyectado en Padre Tacoronte. Todos sabemos cómo terminó aquello. Nosotros seguimos comprometidos para intentar dotar de una instalación permanente y definitiva para estas personas. Lo que no voy a permitir es que me den lecciones algunos que boicotearon un recurso que ahora se ha demostrado necesario. Intentaremos ver una solución temporal que no se convierta en permanente y perdamos recursos de la ciudad que se tienen que destinar a otros usos.

Habla del albergue del Revellín.

Hablo del Revellín y ya hemos visto el albergue juvenil de Cáceres, que perdió un recurso de estas características. Tenemos que encontrar uno adaptado a esas situaciones.

Para terminar: ¿Soraya Vega o Sánchez Cotrina?

Eso no me corresponde. Que gane quien decida la militancia del PSOE. Eso toca enfrente y bastante tienen ellos con intentar superar este año y medio que llevan, que ha sido traumático y en algunas ocasiones, por desgracia, bochornoso para la ciudad de Badajoz y para la región.

¿Eso cree?

Que Badajoz esté en el epicentro de la noticia por cuestiones como las que se han vivido en la diputación me parece que nos lo podríamos haber ahorrado. No es la imagen que la ciudad debe trasladar. Cada vez que voy fuera me preguntan por la que tenemos liada en Badajoz con la familia del presidente. Espero que esto se resuelva cuanto antes, que se depuren las responsabilidades y que se pueda trabajar en la parte institucional como se debe, en beneficio de los ciudadanos.