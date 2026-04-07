Juan del Val, Ángela Banza y Violeta Reed estarán en la 45ª Feria del Libro de Badajoz

Ya se conocen los primeros datos de la 45ª edición de la Feria del Libro de Badajoz que se celebrará del 8 al 17 de mayo. El escenario elegido volverá a ser el paseo de San Francisco, un "espacio amable, con mucho tránsito de personas y que hace el lugar idóneo para la celebración", ha dicho el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca.

Esta es la primera presentación que se hace de una nueva edición del mayor evento cultural de la ciudad. El edil ha anunciado que en las próximas fechas se darán a conocer más detalles de la programación y nuevos escritores confirmados.

El pregonero

El 8 de mayo se abrirán las puertas de una nueva edición de la Feria del Libro de Badajoz y el encargado de hacerlo será el escritor Luis Alberto de Cuenca y Prado. "Es un pregonero excepcional, de lujo", ha descrito Casablanca. Ha sido el elegido porque "aunque no es de aquí, tiene gran vinculación familiar con Extremadura y con la ciudad". De hecho, De Cuenca y Prado es jurado de los Premios Ciudad de Badajoz desde 2005.

Del mismo modo, el concejal ha recordado que es una persona con el que tienen "habitual contacto y que hace de asesor de la labor cultural" del ayuntamiento. "No se nos ocurría mejor candidato para pregonar nuestra feria", ha dicho.

Luis Alberto de Cuenca y Prado es filólogo, columnista, poeta, traductor y ensayista. Además, es Doctor en Filología Clásica por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de investigación del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo por el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Es académico de número de la Real Academia de la Historia, académico de la Academia de las Buenas Letras de Granada y presidente del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España desde el año 2015.

En su faceta como escritor ha cosechado numerosos galardones como el Premio de Literatura de la Comunidad de Madrid, el Premio de las Letras Teresa de Ávila o el Premio Nacional de Literatura en Poesía en el año 2015.

Autores confirmados

José Antonio Casablanca también ha anunciado los primeros nombres de escritores que estarán este año en Badajoz. Juan del Val, el ganador del Premio Planeta, será uno de ellos y presentará 'Vera, una historia de amor', la obra que le ha valido para conquistar al jurado de este prestigioso premio.

La finalista de dichos galardones, Ángela Banza, presentará y firmará su novela 'Cuando el tiempo hable'. La novela negra también tendrá hueco en esta programación cultural. Santiago Díaz, guionista y novelista, acercará a su público 'El Amo', la segunda parte de su nueva saga, 'Jotadé', un libro recién estrenado este año.

Según ha destacado José Antonio Casablanca habrá "un poquito de literatura para todos". Y por ello, también se ha contado con autores para los públicos más jóvenes. Por un lado, Raquel Díaz Reguera que acercará a los más pequeños la última entrega de 'Julia y los Mortimort'. La escritora sevillana tiene ocho libros dentro de esta saga y "está obteniendo un éxito increíble con el público infantil".

José Antonio Casablanca, concejal de Cultura, durante la presentación de la 45ª Feria del Libro de Badajoz. / J. H.

Para el público juvenil estará presente Violeta Reed. Es natural de Madrid, pero está afincada en Nueva York. "Es una de las más reconocidas escritoras de novelas románticas, destinada principalmente al público joven". Ha obtenido gran repercusión entre ese público con su bilogía 'Mil razones' y con la bilogía 'Quererte'. En esta ocasión, presentará 'Si es perfecto no es amor'.

El cartel, "una propuesta conceptual"

El cartel anunciador de esta feria es obra de Luis Fano y, según ha explicado el concejal, su concepción surge del "vínculo que surge entre el libro y los lectores, entre la lectura como desarrollo personal y como desarrollo del pensamiento crítico". El diseñador gráfico ha usado trazos y formas que parten de los libros y que "conectan a las dos personas que aparecen en el cartel".

Los colores escogidos son muy "llamativos" y aportan "ese contraste y la vistosidad" que requiere una obra anunciadora como esta. Casablanca ha señalado que este cartel es fiel reflejo de lo que quieren para esta cita: "Una edición que queremos que sea, aparte de ese encuentro literario que tenemos todos los años, un momento para pararnos, para leer, para disfrutar y también para promocionar ese desarrollo personal e intelectual de todos nosotros".

A lo largo de los diez días que durará la programación de esta longeva feria se desarrollarán una "multitud de actividades" que se irán desgranando los próximos días, como ya se ha hecho en las últimas ediciones.

Desde la concejalía, esperan que esta sea "un nuevo éxito de la cultura y la literatura" que no solo se potencie en la ciudad, sino que también llegue a toda la región. Así, Casablanca ha deseado que se vuelva a disfrutar de "una edición en la que nos sintamos orgullosos". Al mismo tiempo, ha resaltado el "desarrollo, trabajo y laboriosidad" que requiere esta programación.