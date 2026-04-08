Agentes de Policía Nacional alertan de falta de patrullas en Badajoz: "Hemos llegado a tener cero coches en la calle"

La seguridad ciudadana en Badajoz atraviesa una situación "crítica e insostenible", según denuncian agentes policiales y el sindicato Jupol, que advierten de la falta de radiopatrullas operativas en determinados momentos debido a la sobrecarga de custodias hospitalarias y traslados de detenidos. El problema, que se ha hecho especialmente visible durante periodos festivos como Semana Santa, ha llevado al sindicato a solicitar una reunión urgente con el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana. No es la primera vez que denuncian esta situación, ya en su momento alertaron de la infradotación del grupo dedicado a trasladar a presos o a custodiarlos.

Un agente que ha prestado testimonio bajo anonimato describe jornadas de gran tensión operativa: "Los últimos días han sido caóticos para la Seguridad Ciudadana". Según explica, la coincidencia de custodias hospitalarias de riesgo extremo con los traslados a sede judicial ha reducido al mínimo la presencia policial preventiva en las calles. "Había tres custodias hospitalarias bajo un riesgo extremo, con lo cual había siempre tres coches ocupados", señala.

"Cero" patrullas en la calle

La situación ha provocado que en determinados turnos apenas hubiera patrullas disponibles para atender incidencias. "En muchas ocasiones, hemos tenido cero patrullas en la calle. Han sido mañanas enteras", afirma. Incluso durante los festivos, cuando aumenta la presencia de personas en la vía pública, el servicio se ha visto condicionado por la falta de efectivos en la unidad encargada de conducciones. "El turno de mañana en los días festivos ha sido horroroso, no ha habido ningún coche por las mañanas, incluso una tarde no ha habido coches de seguridad ciudadana en las calles".

El agente explica que la principal causa es la organización de los turnos de la unidad de Polivalente, responsable de custodias y traslados de detenidos y presos. "El problema viene porque los compañeros de Polivalente están de lunes a viernes librando fines de semana y festivos", indica. Esto provoca que las patrullas de Seguridad Ciudadana asuman estas funciones, dejando sin cobertura preventiva determinados momentos. "Nuestra labor ha sido totalmente contraria a la que tenemos que hacer. Al final es hacer custodia y más custodia".

"Quedan nuestras funciones sin hacer"

Este policía insiste en que la colaboración entre unidades es habitual, pero considera que la situación actual ha superado lo razonable. "Si hay que echar una mano a la unidad de Polivalente vamos a muerte, lo que no puede ser es que todo lo que haya que hacer de conducción y custodia lo hagamos nosotros y luego queden nuestras funciones sin hacer", subraya.

La secretaria regional de Jupol en Extremadura, Belén Hurtado, coincide en el diagnóstico y reclama una reorganización estructural del servicio. "Badajoz necesita una unidad de conducciones y custodia que esté 24 horas, 7 días a la semana", afirma. Según explica, el actual número de agentes resulta insuficiente para cubrir todas las necesidades operativas: "Con el número que hay ya es insuficiente, no llegan para todos los traslados que tienen que hacer".

"Un grave riesgo para la ciudadanía"

Hurtado advierte de que la falta de personal en esta unidad obliga a recurrir a radiopatrullas e incluso a efectivos de seguridad de edificios oficiales, reduciendo la presencia policial preventiva. "No solamente no tenemos prevención, sino que ya no tenemos indicativos ni siquiera para enviarlos a llamadas de emergencia", asegura. En su opinión, esta situación genera "un grave riesgo para la ciudadanía y una alarma social y una inseguridad ciudadana".

Además de las custodias hospitalarias, los agentes deben atender servicios de protección en casos de violencia de género de alto riesgo, lo que incrementa la carga operativa. "Al final lo que se está haciendo son soluciones parche… dejando un número muy reducido de efectivos en ambos servicios", señala la representante sindical.

Escrito al delegado del Gobierno

Desde el sindicato policial han remitido un escrito dirigido al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, denunciando la situación que viven. En el escrito el sindicato advierte de que la situación vivida en las últimas semanas "ha superado cualquier umbral razonable de operatividad, alcanzando un nivel crítico y absolutamente insostenible".

El documento alerta de que la falta de indicativos en la calle "impide cualquier acción preventiva y provoca situaciones extremadamente graves en las que no existen recursos disponibles para atender requerimientos urgentes de la ciudadanía".

Actualización del catálogo

El sindicato también pone el foco en la necesidad de actualizar la planificación de efectivos, ya que el catálogo actual no se revisa desde hace casi dos décadas. "Tenemos un catálogo desactualizado desde 2008", explica Hurtado, quien asegura que el incremento de plantilla anunciado en los últimos años no se ha traducido en más agentes en la calle. "Ni se incrementa la plantilla ni esos policías van a Seguridad Ciudadana", sostiene.

Entre las propuestas planteadas se encuentra la creación de una unidad específica de conducciones y custodias en régimen de turnos que garantice cobertura permanente y evite retirar patrullas del servicio preventivo. El propio escrito subraya la necesidad de "garantizar la presencia permanente y suficiente de indicativos radiopatrulla, que permita tanto la prevención del delito como la atención eficaz e inmediata de las emergencias".

Mientras tanto, los agentes continúan asumiendo una carga de trabajo que consideran insostenible a medio plazo. "Un único coche en la calle conlleva un riesgo inmenso. No tienes apoyo de nadie", concluye el policía que ha prestado testimonio, reflejando la preocupación existente dentro del cuerpo por el impacto que esta situación puede tener en la seguridad de los ciudadanos de Badajoz.