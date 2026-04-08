Alumnos de la Universidad de Mayores muestran su arte en Badajoz

El Museo de la Ciudad Luis de Morales de Badajoz acoge desde este jueves por la tarde, y hasta el próximo 24 de abril, la XV Exposición Colectiva de Pintura de Alumnos y Antiguos Alumnos de la Universidad de Mayores ‘Francisco Pedraja’.

En esta edición, se exponen obras de Francisco Pedraja Muñoz, Ramón de Arcos, Juana Alcántara, María Isabel Bazaga Zamora, Manuel Cadenas Márquez, Inmaculada Chacón Lima, Guadalupe Chaparro Gutiérrez, José María Coronado García, Isabel Cortés Holguín, Eduardo Fernández León, Milagros Galán Caballero, Sacramento García Buzo, Ana Gil Ollero, María Dolores Gómez Sánchez, Consuelo Gragera Estévez, Pedro de las Heras Salas, Pilar Holgado Marín, Pilar Linde Medel, Manuel Martínez Gordillo, Marina Mínguez Izaguirre, Francisco Miranda Cabezas, María Soledad Montes Calero, Marce Núñez Arcos, Eva Olmo Berrocal, José Luis Olmo Berrocal, Miguel Paciencia Moreno, Joaquín Recio Mirón, Ana Rodríguez Piñero, Felisa Rodríguez Rodríguez, Vítor Rosa, María Dolores Sánchez Cid, Dionisia Sayago Hernández, Ángeles Talavera Zamora y José Luis Vera Bringas.

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La exposición se inaugura a las 18.30 horas y la entrada es libre.