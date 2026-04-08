La exposición 'Sentires' de Antonio Núñez en Badajoz explora la comunicación, la salud mental y la felicidad

El arte conceptual llega a Fundación CB en Badajoz a través de 'Sentires'. Antonio Núñez inaugura esta exposición en Montesinos 22 esta tarde a las 19.00 horas. Un artista que tras décadas de trayectoria, culmina en una etapa íntima y conceptual, en la que aborda temas humanos como la comunicación, la salud mental o la felicidad. Muchas de las obras de esta muestra están acompañadas de textos literarios que amplían su significado y crean una experiencia multisensorial para el visitante. Esta muestra estará disponible de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.00 horas en Fundación CB.

La inauguración de esta exposición contará con la escultura 'Renacer' de Antonio Núñez y será acompañada con la actuación de la bailarina Elena López de Haro y fotografía de Susan Pérez.

P- ¿Qué le inspiro a usted crear un tipo de arte que aborda estas emociones?

R- Es un deseo íntimo de ordenar sentimientos y mis pensamientos, son unos lugares a los que he llegado, que algunos son muy obvios, pero a los que hay que llegar. El arte me ha servido como el escribir.

P- ¿Cuándo observas 'Sentires' que le sugiere al espectador?

R- Lo que pretendo es que sea una exposición de la verdad, te invita a reflexionar y a sentir, bien a través de la figura o de la poesía. Es como que te dejes estimular por esto que estás viendo, que te dejes sentir, es un poco el título por donde yo lo pensé.

P- ¿Cuál es la reflexión de todas las que abordas, que consideras más importante en la actualidad?

R- La felicidad del ser humano. Los verdaderos intereses que serían el bienestar, la felicidad, el desarrollo personal... A veces está muy lejos de lo que quieren que defendamos, lo que yo hago es mostrar esas necesidades vitales que tenemos todos.

P- ¿Cuánto tiempo ha tardado usted en realizar algunas de sus obras?

R- Poco. Una vez que consigo el movimiento o transmitir esa idea, la dejo tal cual. Hay obras que están inacabadas, me baso más que nada en que la escultura transmita esa idea. Una vez que lo consigo, lo dejo. Luego, las instalaciones, son elementos que están colocados de tal manera que estimulan un pensamiento.

P- ¿Crees que tu manera de comprender el arte es la correcta?

R- Yo creo que la manera de comprender el arte es de tantas maneras como personas hay. Sí que es cierto que lo que yo intento es plasmar una emoción, la hago a través de ella y quiero que cale en las personas. Esta exposición es un poco didáctica, porque las esculturas van acompañadas muchas de ellas de títulos o de prosa poética. Entonces, induce a la persona más profana en la materia a ver en cuál es el sentido, sobre todo en las instalaciones.

P- ¿A qué tipo de publico está dirigida su exposición?

R- Yo creo que no tengo un público, tengo más un objetivo que un público. Sí es verdad que para el público que no es entendido en el arte conceptual, le ayudo un poco a entenderlo.

P- ¿Tiene alguna obra preferida entre las que ha creado?

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R- La verdad que todas son preferidas, surgen de una quemazón del alma. Todas tienen su historia y son bonitas para mí, quizás haya una que tenga un valor especial que es el abrazo. Son dos hombres que están fundidos en un abrazo, con unas mascarillas después de la pandemia. Lejos del abrazo de la palmadita en la espalda, es calor, amor y total fusión. Reivindica un poco esa sensiblidad en el hombre y ese momento después de la pandemia donde ya por fin nos pudimos abrazar.