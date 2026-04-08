Arranca este jueves en Badajoz la Feria del Mueble y la Decoración con nuevos concursos y talleres

La trigésima primera edición de la Feria del Mueble y la Decoración se desarrollará desde este jueves hasta el domingo en el recinto de Ifeba con una programación cargada de actividades, concursos y talleres con el objetivo de que el público participe de forma activa. En el encuentro se reúnen empresas y profesionales especializados en mobiliario y decoración, textil y tapicería, jardinería y exterior, así como iluminación, reformas, equipamiento y artesanía.

Para el jueves, viernes y sábado el horario de apertura al público será de 11.00 a 21.00 horas. En cuanto a la jornada del domingo, comenzará a las 11.00 y terminará a las 19.30 horas.

La novedad de este año es el concurso Reforma Live, en el que participarán los grupos no profesionales y, a lo largo de los cuatro días, deberán afrontar diferentes pruebas vinculadas a la transformación de espacios. Cada uno trabajará sobre un ambiente previamente asignado y dispondrá de un presupuesto determinado para la selección de materiales y elementos decorativos, que deberán abordar todas las fases del proyecto, desde la interpretación del espacio y el planteamiento hasta la ejecución final y la puesta en escena mediante mobiliario, iluminación y recursos decorativos.

Los dos primeros días, jueves y viernes, La Crónica de Badajoz estará presente en la feria, donde se repartirá, en el estand de información. Será una manera más de celebrar su 20 aniversario con Badajoz.

Programación

El jueves, de 12.00 a 14.00 horas, tendrá lugar una demostración en vivo de arreglo floral a cargo de Eulalia Floral. Por la tarde, de 17.00 a 19.00 horas, se celebrará el taller 'Crea tu set de aperitivo con la técnica de decoupage', por Marina.

El viernes, a las 12.00 horas, comenzará 'Experiencia creativa en fieltro húmedo: mini tapiz con lana de oveja merina con experiencias del Guadiana'. Por la tarde, de 17.00 a 19.00 horas, Aprosuba organizará la actividad 'Diseña tu totebag con tu nombre'. La jornada finalizará con 'Cordón para cortinas con motivos marinos', con Trocitos de Mar, que se desarrollará de 19.00 a 20.30 horas.

El sábado, de 12.00 a 14.00 horas, se llevará a cabo un taller de resina epoxi impartido por El Lince. Ya por la tarde, de 17.00 a 19.00 horas, Eulalia Floral dirigirá un taller botánico de creación de terrarios. A las 19.00 horas comenzará 'Porta Macetas Macrame' con Metista Familia.

El domingo, de 12.00 a 14:00 horas, tendrá lugar un taller de pintura creativa impartido por La Chica de los Relojes. Además, se desarrollará una actividad sobre higiene canina en el hogar a cargo de El Encinar, residencia para mascotas. Además, de 12.15 a 13.15 horas será el concurso La Mesa Perfecta, una de las actividades más creativas del certamen, que invita a los participantes a diseñar y decorar una mesa aplicando su estilo, imaginación y sentido estético, poniendo en valor la combinación de elementos como vajilla, cubertería, textil y decoración en conjunto.

Espacios

La feria incorpora diferentes espacios y contenidos que amplían su dimensión profesional y divulgativa. Entre ellos, el Espacio Contract, orientado al ámbito profesional y al diseño de espacios comerciales y colectivos, y el Espacio Formación, en el que se desarrollarán actividades y contenidos vinculados al diseño, la decoración y el hábitat.

También se incluyen espacios como el área 100% Hand Made, dedicada a la artesanía, una zona outlet con ofertas y descuentos, y una zona de ocio y restauración, además de diferentes acciones promocionales y sorteos dirigidos a los visitantes.

La programación se completa con el concurso Madera de Maestro, que pone en valor los oficios tradicionales y la creatividad en el trabajo con madera, así como con la participación de centros educativos como el IES San José, la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida y el Centro Universitario de Mérida.

Entradas

Las entradas para el público general se pueden adquirir en las taquillas de Ifeba durante el horario de la feria, así como online en la página web por un coste de 3 euros. Las familias numerosas de carácter general y los desempleados tendrán un precio de 1,50 euros.

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Están exentos del pago de la entrada en las ferias y eventos organizados por Feria Badajoz-Ifeba los niños hasta 12 años incluidos (excepto en Iberocio), los mayores de 65 años y las familias numerosas de carácter especial.