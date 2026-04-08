Badajoz tiene casi mil parados menos que hace un año

Los buenos datos de empleo con el que ha cerrado Extremadura el mes de marzo tienen su traslación en la ciudad de mayor población de la comunidad autónoma, Badajoz, aunque con un descenso más ligero.

Extremadura ha terminado el mes con una de las mejores fotos laborales de los últimos años, hasta lograr un doble récord: el mejor dato histórico de desempleo para este mes y el mayor recorte interanual del paro de todo el país. Así, la comunidad ha registrado 65.210 desempleados, tras una caída mensual de 1.264 personas (1,9%) y ha firmado el mejor dato de paro en un mes de marzo desde que existen registros comparables. A esa bajada se ha sumado otra conclusión de peso: la región ha sido la comunidad autónoma en la que más ha descendido el paro en el último año en términos porcentuales, con 7.846 personas menos en las listas del Sexpe que en marzo de 2025, lo que equivale a una caída del 10,74%.

En el caso de Badajoz, el número de parados al terminar marzo ha sido de 10.035, que en la comparativa interanual son 987 desempleados menos que en el mismo mes de 2025, cuando en Badajoz había registradas 11.002 personas sin trabajo.

El último dato de desempleo representa una ligera mejora respecto al febrero, cuando el número de parados era de 10.072 personas desempleadas. Son 37 parados menos.

Sin embargo, el segundo mes del año fue menos optimista en estas cifras, pues enero había cerrado con 9.969 desempleados. Febrero cerró con 103 parados más. Subieron pero han vuelto a bajar. Aunque no han alcanzado la cifra con la que Badajoz cerró 2025, que marcó un hito histórico y confirmó una tendencia sostenida de mejora del mercado laboral local. Badajoz cerró el año pasado con 9.702 personas en situación de desempleo.

Más mujeres

En el análisis del panorama actual, las mujeres siguen siendo las grandes castigadas del mercado laboral. De los 10.035 parados registrados en las oficinas de empleo, 3.899 son hombres y 6.136 son mujeres.

También la edad tiene que ver con el registro de personas que buscan empleo. Cuanto más mayores, menos posibilidades de encontrarlo, a juzgar por los datos. Según el Observatorio del Empleo de Extremadura, del total de desempleados registrados en Badajoz, 5.598 tienen más de 45 años. Representan casi el 60%.