«No basta con nombrarnos en un día señalado si seguimos en desigualdad»

El Guadiana se ha teñido de pétalos de rosas este miércoles, 8 de abril, para conmemorar el Día Internacional del Pueblo Gitano. Un año más se ha celebrado la ceremonia del río, donde se han lanzado los pétalos desde el embarcadero en la margen derecha. La música, los bailes provenientes de la India y las pancartas con palabras como «caló», «ronear» o «chabó» que alzaban los niños llenaban de orgullo gitano el parque del Guadiana.

Aunque unas horas antes de la ceremonia del río, el Ayuntamiento de Badajoz también ha querido celebrar este día con el acto institucional en el salón de plenos. Maite García, de Romis Calis Camelan Nakerar, Indira Martín, de Fundación Secretariado Gitano y Jonatan Salazar, de Fapugex del CEIP San Pedro de Alcántara, fueron los encargados de la lectura del manifiesto. Este año insistieron en la necesidad de oportunidades reales.

«No basta con que se nos nombre de vez en cuando y se reconozca nuestra aportación solo en los días señalados. Es necesario avanzar hacia una igualdad real, porque todavía hoy, demasiadas veces, ser gitano sigue significando tener que demostrar más. No basta con que se diga que el pueblo gitano forma parte de la historia de España si seguimos encontrándonos más obstáculos, menos oportunidades y más desigualdad que la mayoría», exponía Maite García.

Derechos del pueblo gitano

El manifiesto también recogía seguir avanzando hacia una ley integral, que garantice y asegure los derechos del pueblo gitano: «No estamos hablando de algo lejano, sino un compromiso real de los poderes públicos con nuestro pueblo, una forma de asegurar, que gobierne quien gobierne, los derechos y la igualdad no desaparezcan de la agenda política ni sigan quedando relegados a los márgenes o a los asuntos sociales».

«Llevamos siglos de convivencia, de presencia y de identidad. Sin embargo, muchas veces seguimos siendo mirados como algo ajeno, desde una imagen reducida e injusta de lo que somos, . Por esto, este 8 de abril queremos poner sobre la mesa una idea muy esencial y muy importante. Conocer es necesario, reconocer es imprescindible».

Por eso, explicaron que ha llegado el momento de «dar un paso más como sociedad» y de «un compromiso real con el reconocimiento, la igualdad y la promoción del pueblo gitano». «Y cuando decimos esto, no estamos hablando de algo lejano ni complicado. No estamos hablando de papeles, ni de despachos, ni de palabras difíciles. Estamos hablando de nuestras vidas. De nuestro derecho a vivir con dignidad, con respeto y en igualdad de condiciones», ensalzaron.

El concejal delegado Juancho Pérez fue el encargado de presentar el acto junto al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que destacó que la ciudad «no se entiende sin el pueblo gitano» y recordó que Badajoz tiene que sentirse muy orgullosa de los grandes referentes gitanos que han salido. «Formais parte de lo que es esta ciudad».

El acto concluyó con el recital de poema y piano por parte de Antonio Salazar.

La raza no condiciona

Indira Martín contó a este periódico que a una amiga le dijeron que «no se juntase con gitanos». «Sea la raza que sea no condiciona a ser mejor o peor persona. Sea payo, gitano, chino, moro, no tiene nada que ver». La joven cree que es importante transmitirle este mensaje a los niños para que no crezcan con odio hacia lo diferente.

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«Queremos que nos traten de igual forma y este es el día para demostrarlo, porque todo el mundo somos iguales, somos humanos. Y por el hecho de ser gitanos no significa que tengamos un trato diferente o despectivo. Es un día importante para nuestra cultura, para nuestras familias y antepasados».