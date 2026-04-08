Incidencia aérea
La niebla obliga a desviar el vuelo Madrid con destino Badajoz
Los pasajeros han tenido que completar el viaje en autocar desde el aeropuerto de Sevilla, donde ha aterrizado
El vuelo de regreso a la capital española ha tenido que ser cancelado
La niebla ha vuelto a complicar las conexiones aéreas de Badajoz. El vuelo de la compañía aérea Air Nostrum (IB2330), que ha partido desde Madrid a las 7.40 horas con destino Badajoz, ha tenido que ser desviado tras no poder aterrizar por culpa de las dificultades en la visibilidad de la zona. Ante la imposibilidad de poder tomar tierra en pista, el avión ha aterrizado en el aeropuerto de Sevilla, con la consiguiente reubicación de los pasajeros en autocar.
Este tipo de incidencias son habituales en la base aérea de Badajoz durante los meses de invierno y otoño, debido a que el aeropuerto ubicado en las afueras de la ciudad pacense aún no dispone en 2026 de los sistemas antiniebla necesarios para operar cuando esta condición meteorológica aparece.
No estaba prevista la densa niebla que ha ocupado el suelo de las Vegas del Guadiana y ha sorprendido a la compañía. Air Nostrum ha confirmado a este diario el traslado de los pasajeros en autocar desde la capital hispalense hasta Badajoz, tras la decisión de aterrizar en el aeropuerto andaluz por culpa del estado del tiempo.
Siguiente ruta cancelada
Este desvío ha tenido consecuencias directas en la ruta de vuelta. El vuelo que previsiblemente retornaba desde Badajoz a Madrid ha tenido que ser cancelado al no haber podido aterrizar en suelo pacense, concretamente el vuelo IB2331. La compañía aérea ha informado de que los viajeros que tenían previsto volar hacia la capital española han sido "protegidos" también por carretera, de la misma manera que el otro vuelo, en autocar.
Sobre los vuelos de la tarde, no se esperan nuevas incidencias a pesar de este anterior desvío y cancelación. Las siguientes rutas que están previstas, una llegada desde Barcelona a las 16.10 horas y una salida a la ciudad condal a las 16.40 horas, estarán atentas a las condiciones meteorológicas a lo largo del día para poder realizar su rutina diaria. Presumiblemente, otro avión llegaría desde Madrid a las 19.15 horas, mientras que el mismo volvería desde Badajoz a la capital a las 19.45 horas.
- Aparece el cadáver de un hombre en el parque del Rivillas en Badajoz
- Tráfico alerta de que en Badajoz aún se cree que los patinetes eléctricos pueden usarlos niños de 13 años
- Badajoz cierra parques y jardines ante el aviso amarillo por fuertes lluvias y rachas de viento
- Todas las deducciones al IRPF que se pueden aplicar en Extremadura: de la vivienda al material escolar
- Cambios en el calendario laboral: Extremadura estrenará en 2027 un nuevo puente de cuatro días en octubre
- Vendido en la avenida Carolina Coronado de Badajoz parte del primer premio de la Lotería Nacional de este sábado
- La plaza Alta de Badajoz se 'cuela' en la última campaña de Nutella
- Domingo de Resurrección en Badajoz: horarios, recorrido y mejores lugares para ver la procesión