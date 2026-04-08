La niebla obliga a desviar el vuelo Madrid con destino Badajoz

La niebla ha vuelto a complicar las conexiones aéreas de Badajoz. El vuelo de la compañía aérea Air Nostrum (IB2330), que ha partido desde Madrid a las 7.40 horas con destino Badajoz, ha tenido que ser desviado tras no poder aterrizar por culpa de las dificultades en la visibilidad de la zona. Ante la imposibilidad de poder tomar tierra en pista, el avión ha aterrizado en el aeropuerto de Sevilla, con la consiguiente reubicación de los pasajeros en autocar.

Este tipo de incidencias son habituales en la base aérea de Badajoz durante los meses de invierno y otoño, debido a que el aeropuerto ubicado en las afueras de la ciudad pacense aún no dispone en 2026 de los sistemas antiniebla necesarios para operar cuando esta condición meteorológica aparece.

No estaba prevista la densa niebla que ha ocupado el suelo de las Vegas del Guadiana y ha sorprendido a la compañía. Air Nostrum ha confirmado a este diario el traslado de los pasajeros en autocar desde la capital hispalense hasta Badajoz, tras la decisión de aterrizar en el aeropuerto andaluz por culpa del estado del tiempo.

Pasajeros del Aeropuerto de Badajoz / Alex Tejero

Siguiente ruta cancelada

Este desvío ha tenido consecuencias directas en la ruta de vuelta. El vuelo que previsiblemente retornaba desde Badajoz a Madrid ha tenido que ser cancelado al no haber podido aterrizar en suelo pacense, concretamente el vuelo IB2331. La compañía aérea ha informado de que los viajeros que tenían previsto volar hacia la capital española han sido "protegidos" también por carretera, de la misma manera que el otro vuelo, en autocar.

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Sobre los vuelos de la tarde, no se esperan nuevas incidencias a pesar de este anterior desvío y cancelación. Las siguientes rutas que están previstas, una llegada desde Barcelona a las 16.10 horas y una salida a la ciudad condal a las 16.40 horas, estarán atentas a las condiciones meteorológicas a lo largo del día para poder realizar su rutina diaria. Presumiblemente, otro avión llegaría desde Madrid a las 19.15 horas, mientras que el mismo volvería desde Badajoz a la capital a las 19.45 horas.