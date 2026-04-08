Audiencia de Badajoz
Giro en el juicio del acusado de no auxiliar a un compañero de trabajo que murió de un infarto: el magistrado disuelve el jurado popular y lo absuelve
Entiende que no existen pruebas de cargo contra él
Giro inesperado en el juicio con jurado popular en la Audiencia de Badajoz contra un vecino de Bienvenida que estaba acusado de no haber auxiliado a un compañero de trabajo que murió de un infarto.
Tras la práctica de las pruebas y los informes finales de la fiscalía y la acusación particular, el magistrado-presidente, José Antonio Patrocinio, ha disuelto el jurado popular y ha absuelto al procesado, para quien el ministerio público solicitaba tres años de prisión por un delito de omisión del deber de socorro con resultado de muerte por imprudencia.
"Hay sospechas, pero no pruebas"
El magistrado, que ahora tiene tres días para motivar la sentencia, ha tomado esta decisión al entender que "no existe prueba de cargo" contra el acusado. "Hay sospechas, conjeturas, pero no pruebas para condenar a este señor", ha dicho el presidente de la sala.
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