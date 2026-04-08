Golf Guadiana acoge el tercer Open Benéfico VIDA

El Club de Golf Guadiana será escenario el próximo 11 de abril del III Open Benéfico de Golf VIDA, una cita que combina deporte y compromiso social con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX). La iniciativa volverá a reunir en Badajoz a numerosos aficionados y practicantes de este deporte en una jornada marcada por la solidaridad.

El torneo destinará íntegramente su recaudación a apoyar los programas de atención y acompañamiento que AOEX desarrolla con pacientes oncológicos y sus familias en la región. La prueba se consolida así como un evento deportivo con un claro trasfondo social.

La participación tiene un coste de 60 euros, que incluye distintos servicios como el acceso al campo, avituallamiento durante el recorrido y un paquete de bienvenida. Además, tras la competición, los asistentes podrán disfrutar de una propuesta gastronómica conjunta, en la que también se celebrarán sorteos y la entrega de premios.

Desde la organización se anima a participar en una cita que encara ya sus últimos días de inscripción, al tiempo que se han habilitado vías alternativas de colaboración para quienes deseen contribuir sin competir, mediante donaciones económicas.

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