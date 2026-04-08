Este jueves
El Hospital Centro Vivo de Badajoz inaugura 'Devagar entre bienais'
La muestra, que conecta Portugal y Extremadura, reúne obras de pintura, escultura y fotografía
La Bienal Internaciones do Alentejo (BIALE) abre un puente ibérico con ‘Devagar ente bienais', una selección de obras que llega a El Hospital Centro Vivo de Badajoz este jueves con la intención de activar miradas explorando la sostenibilidad, la memoria, el paisaje y la fragilidad.
Este ciclo, que conecta Portugal y Extremadura, presenta obras premiadas de los años 2023 y 2025 del fondo Artmoz e incluye pintura, escultura y fotografía. El conjunto reúne obras premiadas y piezas claves con técnicas que van de la pintura y la escultura a la fotografía y el objeto, trazando un recorrido por materiales y relatos arraigados en el Alentejo.
La muestra incluye la obra de tres artistas pacenses: José Luis Hinchado, Alejandra Valero y José Macías.
Se puede visitar hasta el próximo 7 de junio y la entrada es libre.
- Aparece el cadáver de un hombre en el parque del Rivillas en Badajoz
- Tráfico alerta de que en Badajoz aún se cree que los patinetes eléctricos pueden usarlos niños de 13 años
- Badajoz cierra parques y jardines ante el aviso amarillo por fuertes lluvias y rachas de viento
- Todas las deducciones al IRPF que se pueden aplicar en Extremadura: de la vivienda al material escolar
- Cambios en el calendario laboral: Extremadura estrenará en 2027 un nuevo puente de cuatro días en octubre
- Vendido en la avenida Carolina Coronado de Badajoz parte del primer premio de la Lotería Nacional de este sábado
- La plaza Alta de Badajoz se 'cuela' en la última campaña de Nutella
- Bustamante y Rosa actúan en las fiestas de Valverde de Leganés