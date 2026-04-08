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El Hospital Centro Vivo de Badajoz inaugura 'Devagar entre bienais'

La muestra, que conecta Portugal y Extremadura, reúne obras de pintura, escultura y fotografía

Cartel de la exposición 'Devagar entre bienais'.

Cartel de la exposición 'Devagar entre bienais'. / LA CRÓNICA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La Bienal Internaciones do Alentejo (BIALE) abre un puente ibérico con ‘Devagar ente bienais', una selección de obras que llega a El Hospital Centro Vivo de Badajoz este jueves con la intención de activar miradas explorando la sostenibilidad, la memoria, el paisaje y la fragilidad.

Este ciclo, que conecta Portugal y Extremadura, presenta obras premiadas de los años 2023 y 2025 del fondo Artmoz e incluye pintura, escultura y fotografía. El conjunto reúne obras premiadas y piezas claves con técnicas que van de la pintura y la escultura a la fotografía y el objeto, trazando un recorrido por materiales y relatos arraigados en el Alentejo.

La muestra incluye la obra de tres artistas pacenses: José Luis Hinchado, Alejandra Valero y José Macías.

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Se puede visitar hasta el próximo 7 de junio y la entrada es libre.

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