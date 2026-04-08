El Hospital Centro Vivo de Badajoz presenta ‘Lexicografía médica en los textos de Fray Alonso Medina’

El Hospital Centro Vivo de Badajoz será escenario hoy, a las 19.30 horas, de la presentación del libro ‘Lexicografía médica en los textos de Fray Alonso de Medina’, obra de María Cristina López Ortego.

La publicación ofrece una aproximación a la historia de la medicina en la sociedad colonial temprana del Valle de México durante el siglo XVI, un contexto marcado por la convergencia entre las bases galénico-hipocráticas ibéricas y la tradición cultural indígena.

A través del estudio de la vida y la obra de este religioso, el trabajo analiza el papel desempeñado por figuras como Fray Alonso de Molina en los primeros años de la Colonia, especialmente en la conservación de elementos culturales nativos y su integración en un nuevo orden social.

El libro ha recibido recientemente el sello ANECA CEA APQ, un reconocimiento a la calidad en edición académica concedido en 2025.

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La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo.