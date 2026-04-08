Arqueología
El Museo Arqueológico de Badajoz abre su VI Ciclo de Conferencias con el hallazgo del 'Tesoro de Villanueva'
A lo largo de sus cuatro ponencias, el programa reunirá a expertos nacionales e internacionales para abordar distintos periodos y enfoques de la arqueología, desde la Edad del Cobre hasta la investigación contemporánea
El Museo Arqueológico Provincial inaugura esta tarde el VI Ciclo de Conferencias de Arqueología con una ponencia dedicada al ‘Tesoro de Villanueva de la Serena’, considerado uno de los hallazgos arqueológicos más relevantes de Extremadura.
La conferencia inaugural correrá a cargo de Juan Ángel Luis Rodríguez, cronista oficial y profesor en Don Benito, quien ofrecerá una mirada especializada sobre este importante descubrimiento arqueológico. Esta primera sesión abrirá un ciclo que se desarrollará entre el 8 y el 29 de abril y que tiene como objetivo acercar el conocimiento científico y arqueológico a la ciudadanía.
A lo largo de sus cuatro ponencias, el programa reunirá a expertos nacionales e internacionales para abordar distintos periodos y enfoques de la arqueología, desde la Edad del Cobre hasta la investigación contemporánea.
La conferencia comienza a las 19.30 horas. La entrada es libre y gratuita.
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