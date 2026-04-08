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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 8 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Una nueva opción para la ITV: Dekra ya opera en Badajoz
Atrae numerosos clientes en su segundo día de funcionamiento. La empresa cambiará las instalaciones de Itevebasa en El Nevero por otra ubicación con una nave más grande y de cinco líneas
Ignacio Gragera: "Tengo la absoluta convicción de que Amazon sigue comprometido con el proyecto de Badajoz"
El alcalde de Badajoz estrena la sección 'Un Café en La Crónica de Badajoz', donde repasa sus principales preocupaciones (inseguridad e infraestructuras), los proyectos pendientes a un año de que se celebren elecciones municipales y actuaciones que reclama a otras administraciones, además de defender el futuro de la Plataforma Logística y negar que la figura del conserje en los colegios sea una competencia del ayuntamiento
La exposición 'Sentires' de Antonio Núñez en Badajoz explora la comunicación, la salud mental y la felicidad
El artista cántabro presenta esta tarde una herramienta de reflexión y sensibilidad social a través del arte conceptual
Taberna Da Adélia: una historia de regreso, amor y brasas
Nicolas ha conseguido algo poco habitual en Elvas: convertir su local en la única taberna de la ciudad que acompaña la bebida con aperitivos
El Museo Arqueológico de Badajoz abre su VI Ciclo de Conferencias con el hallazgo del 'Tesoro de Villanueva'
A lo largo de sus cuatro ponencias, el programa reunirá a expertos nacionales e internacionales para abordar distintos periodos y enfoques de la arqueología, desde la Edad del Cobre hasta la investigación contemporánea
- Aparece el cadáver de un hombre en el parque del Rivillas en Badajoz
- Tráfico alerta de que en Badajoz aún se cree que los patinetes eléctricos pueden usarlos niños de 13 años
- Badajoz cierra parques y jardines ante el aviso amarillo por fuertes lluvias y rachas de viento
- Todas las deducciones al IRPF que se pueden aplicar en Extremadura: de la vivienda al material escolar
- Cambios en el calendario laboral: Extremadura estrenará en 2027 un nuevo puente de cuatro días en octubre
- Vendido en la avenida Carolina Coronado de Badajoz parte del primer premio de la Lotería Nacional de este sábado
- La plaza Alta de Badajoz se 'cuela' en la última campaña de Nutella
- Domingo de Resurrección en Badajoz: horarios, recorrido y mejores lugares para ver la procesión