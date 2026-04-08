Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 8 de abril

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Atrae numerosos clientes en su segundo día de funcionamiento. La empresa cambiará las instalaciones de Itevebasa en El Nevero por otra ubicación con una nave más grande y de cinco líneas

El alcalde de Badajoz estrena la sección 'Un Café en La Crónica de Badajoz', donde repasa sus principales preocupaciones (inseguridad e infraestructuras), los proyectos pendientes a un año de que se celebren elecciones municipales y actuaciones que reclama a otras administraciones, además de defender el futuro de la Plataforma Logística y negar que la figura del conserje en los colegios sea una competencia del ayuntamiento

El artista cántabro presenta esta tarde una herramienta de reflexión y sensibilidad social a través del arte conceptual

Nicolas ha conseguido algo poco habitual en Elvas: convertir su local en la única taberna de la ciudad que acompaña la bebida con aperitivos

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A lo largo de sus cuatro ponencias, el programa reunirá a expertos nacionales e internacionales para abordar distintos periodos y enfoques de la arqueología, desde la Edad del Cobre hasta la investigación contemporánea