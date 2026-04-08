Una nueva opción para la ITV: Dekra ya opera en Badajoz

Los conductores de Badajoz tienen una nueva opción para poder pasar la ITV, la multinacional alemana Dekra. Esta empresa, ubicada de manera provisional en las instalaciones de Itevebasa en El Nevero, ha contado con multitud de clientes en su segundo día de funcionamiento. La empresa, tras un año y medio de servicio en la ciudad, tiene considerado marcharse a otra ubicación más grande, una nave de cinco líneas en la que puedan prestar asistencia a todo tipo de vehículos. En esta primera fase de Dekra en Badajoz, las inspecciones estarán destinadas a turismos y vehículos ligeros, como furgonetas.

En este segundo día de trabajo, numerosos clientes se agolparon en la recepción de esta nueva ITV, mucho ajetreo en la oficina para tener el visto bueno en la documentación y poder pasar la inspección de sus vehículos. A la presencia de los clientes se les sumaba, claro está, la de los operarios, pendientes de que todos los vehículos estuvieran en correcta disposición. En este proceso de inspección, los conductores esperaban pacientemente un veredicto final en la salida de la línea de Dekra. "Esta ITV es mucho más cómoda que otras, me he bajado, ellos se montan y pasan el reconocimiento", contaba un cliente mientras miraba su vehículo siendo supervisado por los trabajadores de la multinacional alemana.

Dekra, la nueva ITV en Badajoz. / JA.B

Al sonido de las ruedas moverse y los cambios de marcha, se hacía notar la presencia de José María, supervisor de todo el personal y encargado de esta ITV que comienza a dar sus primeros pasos en Badajoz. José María era fácil de reconocer sobre sus compañeros, ya que su vestimenta era diferente al resto. El supervisor, libreta en mano, no dejaba escapar ningún detalle, muy atento a que esta jornada rutinaria se desarrollara con normalidad. "Es un cambio de perspectiva de la ITV, ajustando sobre todo los tramos de seguridad y profesionalidad que Dekra defiende en todo momento", comunicaba el encargado.

Una nueva empresa ITV que da sus primeros pasos en Badajoz pero que en un futuro, tiene pensado ocupar un nuevo lugar más grande comparado con la ubicación actual. "Hemos ganado un concurso a 25 años, en el cual nos comprometemos en un año y medio a abrir una nave de cinco líneas, para poder servicio a todos los tipos de vehículos", confesaba. Para José María, es imprescindible ser paciente, ya que no todos los vecinos de la ciudad y alrededores aún conocen la disponibilidad de Dekra, aún así, han recibido decenas de citas. "Es verdad que aún no está todo el mundo enterado de que estamos abiertos, pero hoy siendo el segundo día, ya estamos en un baremo de 110 citas", revelaba el supervisor del establecimiento.

Revisión de los coches en Dekra. / JA.B

A la salida de la nave esperaba otro conductor, muy satisfecho con la nueva empresa tras el trato recibido. "Es mucho mejor que la pública, merece la pena pagar un precio en la privada", contaba. Para poder pasar la revisión en Dekra, se debe abonar una cantidad de 46,66 euros. La empresa abrió su plazo de cita previa días antes de su apertura y desde entonces no han parado de recibir peticiones de revisión de turismos. "En la pública llevo esperando meses para que me den cita", añadía el mismo cliente.

Pero no todo puede salir bien en los primeros días de funcionamiento y para otra conductora, Dekra debe mejorar en algunos aspectos. "Tardan mucho en la oficina, solo hay una chica, podría haber dos personas en la oficina y menos con los coches", expresaba. Otro conductor que se colocaba en la salida de la línea tras esperar en la oficina al cumplimento de la documentación, confesaba resignado que volvería a Dekra. "En la pública tenemos que esperar mucho a que nos den cita y mi coche debe pasar la ITV todos los años, volveré", manifestaba mientras se mantenía a la espera de que su vehículo estuviera a punto.

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Los operarios de Dekra, nueva ITV de Badajoz. / JA.B

La multinacional alemana ya recibe clientes tanto en Badajoz como en Cáceres con un horario de lunes a viernes: 7.30 a 21.30 y sábados: 7.30 a 14.30. Dekra también abrirá nuevas estaciones el 13 de abril en Extremadura, tanto en Navalmoral de la Mata como en Plasencia, para las que ya se puede pedir cita a través de la web de la empresa o en su número de teléfono de contacto.