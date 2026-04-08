Plan
Seis victorias seguidas y una cita con la afición: dos jugadores del CD Badajoz firmarán autógrafos en McDonald's
Los laterales del equipo, Pedro Pata y Álex Galán, estarán este viernes en el establecimiento para compartir un rato con los aficionados
El CD Badajoz sigue despertando ilusión dentro y fuera del campo. Este viernes, 10 de abril, los aficionados blanquineros tendrán una oportunidad perfecta para conocer de cerca a dos de los jugadores del primer equipo.
Pedro Pata y Álex Galán estarán en el McDonald's del centro, en la calle Enrique Segura Otaño, para compartir un rato con los seguidores, firmar autógrafos y hacerse fotos. El propio club ha animado a sus aficionados a acercarse "a echar un rato" con los laterales del Badajoz.
Un momento ilusionante
La cita llega, además, en uno de los momentos más ilusionantes de la temporada para el conjunto pacense. El equipo encadena seis victorias seguidas y se encuentra actualmente en tercera posición en la clasificación de la liga, con 56 puntos, metido de lleno en la pelea por el ascenso. Afronta este domingo un nuevo partido en el Nuevo Vivero frente al Montehermoso.
Con el equipo en plena racha y la ilusión otra vez disparada en la grada, los seguidores tendrán la oportunidad de compartir un rato con Pedro Pata y Alejandro Galán, hacerse una foto con ellos y llevarse un recuerdo una cita para vivir el fútbol también fuera del campo.
- Aparece el cadáver de un hombre en el parque del Rivillas en Badajoz
- Tráfico alerta de que en Badajoz aún se cree que los patinetes eléctricos pueden usarlos niños de 13 años
- Badajoz cierra parques y jardines ante el aviso amarillo por fuertes lluvias y rachas de viento
- Todas las deducciones al IRPF que se pueden aplicar en Extremadura: de la vivienda al material escolar
- Cambios en el calendario laboral: Extremadura estrenará en 2027 un nuevo puente de cuatro días en octubre
- Vendido en la avenida Carolina Coronado de Badajoz parte del primer premio de la Lotería Nacional de este sábado
- Bustamante y Rosa actúan en las fiestas de Valverde de Leganés
- La plaza Alta de Badajoz se 'cuela' en la última campaña de Nutella