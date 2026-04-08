Seis victorias seguidas y una cita con la afición: dos jugadores del CD Badajoz firmarán autógrafos en McDonald's

El CD Badajoz sigue despertando ilusión dentro y fuera del campo. Este viernes, 10 de abril, los aficionados blanquineros tendrán una oportunidad perfecta para conocer de cerca a dos de los jugadores del primer equipo.

Pedro Pata y Álex Galán estarán en el McDonald's del centro, en la calle Enrique Segura Otaño, para compartir un rato con los seguidores, firmar autógrafos y hacerse fotos. El propio club ha animado a sus aficionados a acercarse "a echar un rato" con los laterales del Badajoz.

Un momento ilusionante

La cita llega, además, en uno de los momentos más ilusionantes de la temporada para el conjunto pacense. El equipo encadena seis victorias seguidas y se encuentra actualmente en tercera posición en la clasificación de la liga, con 56 puntos, metido de lleno en la pelea por el ascenso. Afronta este domingo un nuevo partido en el Nuevo Vivero frente al Montehermoso.

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Con el equipo en plena racha y la ilusión otra vez disparada en la grada, los seguidores tendrán la oportunidad de compartir un rato con Pedro Pata y Alejandro Galán, hacerse una foto con ellos y llevarse un recuerdo una cita para vivir el fútbol también fuera del campo.