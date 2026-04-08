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Vídeo | El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, estrena la nueva sección 'Un café en La Crónica de Badajoz'

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Andrés Rodríguez

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Andrés Rodríguez

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El alcalde de Badajoz estrena la sección 'Un Café en La Crónica de Badajoz', donde repasa sus principales preocupaciones (inseguridad e infraestructuras), los proyectos pendientes a un año de que se celebren elecciones municipales y actuaciones que reclama a otras administraciones, además de defender el futuro de la Plataforma Logística y negar que la figura del conserje en los colegios sea una competencia del ayuntamiento Más información

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