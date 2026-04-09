Badajoz celebra mañana el acto central de la Semana de Extremadura en la Escuela con folklore, talleres y más de 1.900 alumnos

Badajoz se convierte mañana viernes 10 de abril en el epicentro de la cultura y la educación con la celebración del acto central de la Semana de la Escuela en Extremadura, una iniciativa que combina tradición, formación y convivencia educativa. La Asociación Folklórica Renacer, en colaboración con el Centro de Profesores y Recursos (CPR) de Badajoz, organiza una jornada que busca acercar las raíces culturales de la región a la comunidad educativa, consolidando un proyecto que se desarrolla de manera continua desde 2019.

Esta programación comenzó el 25 de febrero con un curso de formación para docentes, en el que profesores de distintos centros educativos aprendieron no solo danzas tradicionales, sino también peinados, indumentaria, instrumentos musicales y aspectos etnográficos fundamentales para comprender la cultura popular extremeña. Esta formación busca dotar al profesorado de herramientas para transmitir la riqueza cultural a su alumnado, fomentando el aprendizaje práctico y experiencial.

El culmen de la semana

El punto culminante de la Semana de Extremadura en la Escuela será la jornada participativa Folklore para Tod@s, que reunirá a 25 centros educativos de la provincia, incluyendo Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial. La programación comenzará a las 10.00 horas y se extenderá hasta pasadas las 12.00. En torno a las 11.45 horas, según indican desde la organización, se celebrará el momento más esperado, el baile conjunto.

Será cuando el alumnado interpretará piezas tradicionales como El Candil y El Redoble, junto con los coros escolares de Adicoredex, la Asociación de Directores de Coros Escolares de Extremadura.

Colaboración entre instituciones

Además, estudiantes de la Universidad de Extremadura (UEx), de las facultades de Educación y Psicología y de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, retransmitirán el evento a través de RadioEduca, integrando a la universidad en la difusión y fortaleciendo la colaboración entre instituciones educativas.

El IES Bárbara de Braganza aporta un papel destacado mediante su alumnado del ciclo de Animación Sociocultural, encargado de dinamizar juegos tradicionales que fomentan la convivencia y el aprendizaje lúdico. Gracias a la sinergia entre asociaciones y centros educativos, más de 1.900 alumnos participarán en las actividades, reflejando la gran acogida de esta iniciativa en la provincia.

Durante toda la mañana, la Asociación Folklórica Renacer desarrolla talleres de danza tradicional, centrados en la edición de este año en piezas como El Candil y El Redoble, dentro de su proyecto 'Yo, Folklore'. Esta actividad busca transmitir no solo conocimientos, sino también valores y la identidad cultural de Extremadura, entendiendo la escuela como un espacio clave para mantener vivas nuestras raíces.

Como parte de la programación, la próxima semana se inaugurará una exposición de artesanía tradicional, que incluye talleres en vivo dirigidos al alumnado de Educación Infantil de los centros adscritos al CPR de Badajoz. La actividad tiene como objetivo acercar a los niños y niñas a técnicas artesanales, fortaleciendo el vínculo entre creatividad, tradición y aprendizaje.

La Semana de la Escuela en Badajoz pone en valor la importancia de que la educación forme no solo en conocimientos académicos, sino también en el respeto, conocimiento y transmisión del patrimonio cultural que define a nuestra sociedad, fomentando la participación activa, la creatividad y la integración de la cultura popular en el ámbito escolar.