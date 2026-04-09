La Crónica de Badajoz estrena este viernes el nuevo espacio semanal 'A pie de calle'

La ciudad se mira mejor cuando se recorre despacio y cuando alguien se detiene en esos detalles que tantas veces pasan desapercibidos. Con esa idea nace A pie de calle, la nueva producción de La Crónica de Badajoz que se estrena mañana, 10 de abril y que llegará al público cada viernes para redescubrir Badajoz desde la cercanía, la memoria y la vida cotidiana.

Al frente de este nuevo espacio estará la redactora Rebeca Porras, que se adentrará en calles, avenidas, plazas y rincones con historia para contar la ciudad desde dentro. A pie de calle quiere poner el foco en la conversación con los vecinos, en la voz de los comercios de siempre, en las anécdotas y en esos datos históricos que ayudan a entender mejor cómo ha cambiado la ciudad.

La primera parada tendrá lugar en la plaza de San Andrés, en pleno Casco Antiguo, un enclave con un enorme peso simbólico en Badajoz.

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Con A pie de calle, La Crónica de Badajoz pone en marcha una propuesta semanal pensada para acercar la ciudad a sus propios vecinos y para recordarnos que Badajoz tiene mucho que contar.