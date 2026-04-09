'No solo duelen los golpes' llega a Badajoz, un monólogo en contra de la violencia machista y la desigualdad de género

Badajoz se prepara para recibir en Fundación CB el monólogo de Pamela Palenciano, 'No solo duelen los golpes', este jueves 9 de abril a las 18.00 horas en Montesinos 22. Una de las obras más escénicas y crudas del panorama nacional. Más allá de ser una representación teatral convencional, se ha convertido en una herramienta pedagógica y didactica sobre la violencia machista, el "amor romántico" entre los jóvenes y la desigualdad de género, con toques de autoficción que van más allá de lo personal.

A través de su propia experiencia vital donde vivió una relación de pareja que se volvió violenta, nació 'No solo duelen los golpes'. La artista aplica en su monólogo tonos de humor, ironía y sarcasmo, pero también invita a la reflexión más amarga a los asistentes mediante la interpelación al público. La entrada a esta obra será libre hasta completar aforo y no se permitirá su entrada una vez comenzada la representación.

P- Lleva años representando este monólogo, ¿cómo ha cambiado el reflejo que ve en el público? ¿Siente que los jóvenes de hoy lo reciben de la misma forma que lo hacían hace una década?

R- No, los jóvenes de hoy en día están cambiando porque los mitos del amor romántico se están transformando de una manera que parece que todo está correcto y todo está bien. Cuando en realidad hay mucha manipulación en la igualdad. Es decir, hemos llegado a una igualdad y que ya está todo bien, pero creo que estamos en ese punto donde todo se adapta.

P- ¿Cree que su monólogo tiene más capacidad de penetración en la conciencia que la política?

R- Yo creo que sí, porque el teatro apela a lo emocional. El discurso escénico tiene ese potencial que no tiene el discurso oral. El escénico apela a la emoción y ahí nada es cuestionable porque lo que siente uno, lo siente.

P- ¿Siente que hay miedo en las instituciones a atreverse con discursos tan directos y crudos como el suyo?

R- Sí, creo que hay bastante miedo y resistencia. Hay mucha equivocación en cuanto a la opinión. Creo que al respecto falta mucha información todavía.

P- Desde el punto de vista técnico y narrativo, ¿ha tenido que introducir nuevos elementos como el control digital a través de las redes sociales?

R- Sí, con los años he ido actualizando desde mi experiencia que fue el móvil, sin redes a las redes. Porque es una forma de control nueva en las parejas.

P- Su actuación tiene una gran carga emocional tanto para el espectador como para la persona que lo pronuncia. ¿Qué hace Pamela Palenciano para evadirse de esa energía y poder seguir adelante?

R- Para mí es recargarme. Es como dar la charla o el monólogo que a mí nunca me dieron. Esa es mi fuerza, donde yo recargo batería. Si a mí me hubieran dado esta charla antes yo no hubiera pasado el dolor tan grande que sufrí. Podría haber sufrido otro, pero tan grande y tan largo no. Entonces de ahí me recargo mucho para seguir acompañando a la gente y que puedan ver en el monólogo una herramienta para crecer, sanar e ir a mejor.

P- Si pudiera darle un consejo a esa persona que siente que algo no va bien en su relación pero no se atreve a ponerle nombre, ¿qué es lo que le diría?

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R- Pues que el amor de verdad no duele y que cuando sientes que se te va mucha energía en pensar cómo arreglar las cosas con tu pareja es porque hay algo que no está funcionando. Además, hay que tener mucho cuidado porque la violencia se puede colar más pronto de lo que uno cree en una relación.