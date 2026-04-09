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Ciclismo | Eurobec Gran Fondo

La EuroBEC Gran Fondo reunirá a más de 2.000 ciclistas en Badajoz

La prueba partirá desde el Nuevo Vivero y recorrerá la Eurociudad con tres distancias y participación internacional

El pelotón inicia la prueba desde Campomaior en la edición del año pasado.

El pelotón inicia la prueba desde Campomaior en la edición del año pasado. / Ayuntamiento de Badajoz

Alberto Aranda

Badajoz

Badajoz volverá a convertirse en epicentro del ciclismo transfronterizo este domingo con la celebración de la cuarta edición de la EuroBEC Gran Fondo, una cita que congregará a más de 2.000 participantes para recorrer los caminos que conectan la Eurociudad formada por Badajoz, Elvas y Campo Maior.

La prueba, de carácter no competitivo, arrancará a las 9.00 desde el estadio Nuevo Vivero y ofrecerá tres recorridos adaptados a distintos niveles: gran fondo (140 kilómetros), medio fondo (105) y minifondo (77). Todos ellos atravesarán enclaves como Olivenza, Táliga, Valverde de Leganés o San Rafael, además de las localidades portuguesas, en un trazado que este año contará mayoritariamente con kilómetros en territorio español.

El evento, consolidado ya en el calendario deportivo transfronterizo, busca no solo fomentar la práctica deportiva, sino también impulsar el turismo y la actividad económica en la zona. La elevada participación, con dorsales prácticamente agotados días antes, refleja el creciente interés por una iniciativa que alterna su sede entre las tres ciudades organizadoras.

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Se espera la llegada de participantes desde distintos puntos de España y del extranjero, lo que reforzará el impacto deportivo y turístico del evento durante todo el fin de semana.

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