La Feria del Mueble y la Decoración abre sus puertas para exhibir el potencial de un sector en auge

La Feria del Mueble y la Decoración ha abierto sus puertas este jueves en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba). El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, junto a la secretaria general de Economía, Empresa y Comercio de la Junta de Extremadura, Soledad Giralt, y la concejala delegada de Ifeba, Elena Salgado, han inaugurado esta trigesimo primera edición que espera ser una oportunidad de dar a conocer a las empresas del sector y promete ser un refuerzo del carácter experiencial para los visitantes.

Según ha comentado el alcalde, el sector del mueble ha experimentado un proceso de transformación "muy acelerado", especialmente desde la pandemia. Señala que los gustos y la manera de concebir los espacios, tanto exteriores como interiores, cambiaron, lo que generó una oportunidad para este sector, así como el de la construcción, la decoración y el interiorismo. "La feria se presenta como un lugar donde se puede sacar pecho del sector industrial del mueble de la ciudad y de la región, y se tiene la esperanza de que la consolidación y evolución continua de este sector, así como su adaptación a las nuevas necesidades, se reflejen en la feria", ha señalado

Además, ha destacado que se espera que la feria no sea solo para quienes buscan muebles para su hogar, sino también para profesionales que desean ver ideas, aprender, compartir experiencias y enseñar. También menciona que el sector comercial se beneficia, ya que pueden encontrar nuevas ideas y tendencias para adaptar los locales comerciales a los nuevos gustos del público. "El interiorismo y los muebles son parte del hogar, y el hogar está en constante transformación".

Por otro lado, Soledad Giralt ha mencionado que, según los datos de febrero, las vetas del comercio minorista crecen en la región por encima de la media nacional. En los dos primeros meses del 2026, las ventas han aumentado un 4%. "Esto significa que en Extremadura hay más actividad, más consumo, más confianza y consecuentemente más empleo. Desde el gobierno de María Guardiola, apostamos por el comercio local y por las ferias comerciales como motor de desarrollo. Y prueba de ello, es ver que Extremadura sigue avanzando en este sector", ha comentado.

Esta edición de la feria se centra en el nuevo concepto 'hábitat 360', una propuesta que amplía la mirada sobre el hogar y cómo se viven los espacios. El visitante podrá visualizar propuestas aplicables al ámbito doméstico y profesional con el objetivo de poner en valor cómo el diseño contribuye a mejorar la calidad de vida.

La Crónica de Badajoz estará presente en el estand de información tanto jueves como viernes. Será una manera más de celebrar su 20 aniversario con Badajoz.

Espacios

La asociación Aprosuba también se encuentra en la feria del mueble y la decoración con un espacio dedicado a los productos elaborados por los usuarios del centro ocupacional, según explica Susana. Tienes seis talleres diferentes, textil, diseño gráfico, madera y corte láser, viveros e invernaderos."Es un incentivo para ellos".

Ignacio Sama es uno de los artistas que exhibe sus obras hechas de madera, fue usuario del centro ocupacional muchos años, pero se jubiló. Hoy está aquí para enseñar una representación tanto de monumentos emblemáticos de la ciudad de Badajoz como Puerta de Palmas, Puerta Pilar o la catedral.

El sábado tendrán un taller de totebag personalizada donde los visitantes podrán diseñar su propia bolsa.

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Otro de los espacios destacables en la feria es la exposición de Arte Habitado, en la que 11 artistas cuelgan sus obras creativas y que hablan sobre nuevos tiempos en laactividad artística. "El mueble habita las casas, pero la pintura y la escultura también, por eso lo hemos llamado Arte Habitado", han comentado los artistas Juan Gamino y Antonio Barrero.