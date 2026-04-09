Marina Conde, la Aoex y Cajalmendralejo, Medallas de Oro la Diputación de Badajoz 2026

Ya se conocen los nombres de las personas, instituciones y colectivos galardonados por la Diputación de Badajoz con las Medallas de Oro y los Premios de la Provincia. Los ha dado a conocer este jueves la presidenta de la institución, Raquel del Puerto, que en su comparecencia ha destacado que el objetivo de estos reconocimientos es fortalecer lazos con la ciudadanía y premiar a aquellos que trabajan y ayudan a construir una provincia mejor.

Los premios se entregarán en un acto que tendrá lugar en el Paraninfo de la diputación, en Badajoz, el 22 de abril, mientras que las Medallas de Oro se concederán coincidiendo con la celebración del Día de la Provincia, que en esta edición tendrá lugar en la localidad de Calamonte.

En cuanto a las Medallas de Oro, se han otorgado tres: a la diseñadora natural de Badajoz Marina Pantoja Conde (fundadora de la marca La Condesa), a la Asociación Oncológica de Extremadura (Aoex) y a Cajalmendralejo.

¿Quiénes son y por qué?

La Condesa es reconocible sobre todo por sus originales y artesanales chaquetas, que se han hecho un merecido hueco en las pasarelas internacionales. De Marina Conde (Badajoz, 1978) ha destacado la presidenta de la diputación que "lleva a su tierra por bandera y hace gala de ella siempre que puede".

"La Condesa destaca por la promoción de Badajoz por todo el mundo potenciando la industria textil"

Marina Conde estudió Ingeniería Industrial y comenzó en un blog a dar consejos para componer prendas propias. El éxito de sus propuestas la llevó a crear su propia firma "por la que hoy es mundialmente conocida", gracias a cantantes como Leiva, presentadores y actores que las han vestido en alguna ocasión. "La Condesa destaca por su carácter emprendedor, por su defensa de la igualdad y también por su despunte en el mundo de la moda con la creación de diseños exclusivos y originales y sobre todo por la defensa de sus orígenes extremeños y por la promoción de Badajoz por todo el mundo potenciando la industria textil". Aunque está afincada en Madrid, sus colecciones han llamado la atención por el nombre con referencias a su origen extremeño, como 'Castúo'. "Es una defensora de la provincia y de esta Medalla", ha destacado Raquel del Puerto. Esta medalla se concede a propuesta de la propia presidenta.

"su labor tiene mayor relevancia en los pueblos más pequeños, donde esa enfermedad suma otros factores como el envejecimiento, el aislamiento y la escasez de recursos especializados"

La Asociación Oncológica de Extremadura, que preside Isabel Rolán, es la merededora de otra Medalla de Oro de la Provincia. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro que se constituyó en 1998 y desde entonces se ha expandido por toda la región, especialmente en la provincia de Badajoz, con el objetivo principal de que ninguna persona con cáncer se sienta sola y tenga apoyo independientemente del lugar en el que viva. "Una manera más de contribuir a la inclusión en la provincia, porque su labor tiene mayor relevancia en los pueblos más pequeños, donde esa enfermedad suma otros factores como el envejecimiento, el aislamiento y la escasez de recursos especializados", ha subrayado la presidenta de la diputación. "Su trabajo es sin duda incuestionable para recibir este reconocimiento". Esta medalla ha reunido 93 adhesiones.

La tercera Medalla de Oro es para Cajalmendralejo, que "es mucho más que un banco" y constituye "uno de los ejemplos más sólidos y perdurables del compromiso financiero, social y territorial en Extremadura". Fundada en 1903, es una entidad financiera 100% extremeña "siempre con los pies en la tierra, a la que tanto arraigo tienen y con un sentido común y una honestidad que ha sabido conjugar con el crecimiento y la solvencia incluso en los peores momentos para la banca y la vocación social", han sido las palabras de la presidenta de la diputación.

"Más de cien años después se ha convertido en una entidad situada en una posición destacada dentro del sistema financiero español por sus niveles excepcionales de solvencia, de liquidez y de cobertura"

Raquel del Puerto ha recordado que Cajalmendralejo comenzó siendo una caja rural de ahorros que pretendía dar apoyo a los agricultores de Almendralejo y "más de cien años después se ha convertido en una entidad situada en una posición destacada dentro del sistema financiero español por sus niveles excepcionales de solvencia, de liquidez y de cobertura". Desarrolla su actividad en cinco comunidades autónomas y mantiene una amplia red de cajeros que da cobertura al mundo rural, contribuyendo así a la lucha contra la exclusión financiera. Cajalmendralejo tiene 174 oficinas y puntos de atención al cliente en 7 provincias, 71 en la de Badajoz y da empleo a casi medio millar de personas. Esta medalla ha sido una propuesta del grupo del PP en la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Almendralejo.

Los premios y medallas de la provincia cumplen nueve ediciones y hace tres se decidió concederlos por separado para darles más espacio y visibilidad.

Ocho premios

Ocho son los premios que la Diputación de Badajoz entregará el 22 de abril en su sede de Badajoz. El premio a la Cultura se entrega al dramaturgo Florián Recio, de Almendralejo. El de Deporte y Vida Saludable Activa para Motor Club Villafranca Motorsport. También de Villafranca de los Barros es el centro especial de empleo La Hormiga Verde, que recogerá el Premio Economía Verde y Circular. Por su parte, la Escuela de Micronegocios y Fundación Maimona, de Los Santos de Maimona, recibirá el Premio Emprendimiento.

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En la categoría de Igualdad, la galardonada es la Asociación Consejo Comercial de Mujeres de La Siberia. El premio Innovación y Calidad Turística lo recogerá Termas Aqua Libera de Aljucén. Por su parte, el Premio Integración Social y Laboral de Personas con Discapacidad recae en la asociación Ela Extremadura, con origen en Talavera la Real, donde se desarrolla su marcha solidaria Talavera Camina ELA. Por último, el Premio Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es para el instituto Sierra La Mesta de Santa Amalia.