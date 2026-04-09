Más de 50 municipios de Badajoz se beneficiarán de ayudas para los daños de las borrascas

El delegado de Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha mantenido un encuentro este jueves con representantes locales de 54 municipios de la provincia de Badajoz, que serán beneficiarios de las ayudas aprobadas por el Ejecutivo central para reparar los daños ocasiones por las borrascas registradas durante el primer tercio del año.

Antes del encuentro, Quintana ha detallado a los medios que estas subvenciones, impulsadas por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y publicadas este lunes mediante una orden, permitirán financiar hasta el 100% de los daños sufridos en infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de titularidad municipal, así como en la red viaria provincial afectada por fenómenos meteorológicos adversos. La cuantía de este paquete de ayudas contemplan un global de 2.000 millones de euros para Extremadura y Andalucía.

Entre las actuaciones subvencionales figuras obras de reparación, restitución, reconstrucción, mejora y ampliación de infraestructuras dañadas, además de la construcción de nuevas instalaciones destinadas a la prevención de inundaciones y otros riesgos asociados. También podrán cubrirse gastos relacionados con la redacción de proyectos, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud.

José Luis Quintana en la reunión este jueves con los representantes locales de Badajoz. / M. R.

Solicitudes, hasta el 28 de abril

Los ayuntamientos deberán presentar sus solicitudes hasta el próximo 28 de abril a través del Registro General de las Subdelegaciones del Gobierno. Para ello, tendrán que remitir de forma electrónica la solicitud, un presupuesto estimado de las actuaciones y la acreditación de la titularidad bancaria para el ingreso de los anticipos.

Una de las principales novedades de estas ayudas es que los consistorios podrán recibir el importe con carácter previo al inicio de los trabajos, mediante la presentación de una declaración responsable y la documentación requerida. Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en un plazo máximo de 36 meses.

Aunque en la publicación inicial de las ayudas no se incluyó todavía a municipios como Badajoz, Cáceres y Mérida, el delegado del Gobierno ha señalado que estas ciudades se incorporarán antes de que finalice el mes. De hecho, al encuentro celebrado este jueves han asistido ya representantes del ayuntamiento de la capital pacense.

Crítica a la Junta de Extremadura

Por otro lado, Quintana ha destacado que con esta línea de ayudas el Gobierno central "cumple su compromiso" con los municipios afectados, al tiempo que ha cargado contra la Junta de Extremadura, de la que, según ha dicho, "no se sabe nada, sin ayudas ni gobierno, y con un oscurantismo total en todos los sentidos".

A su juicio, mientras el Ejecutivo central está articulando medidas para respaldar a los ayuntamientos y a los damnificados a través de este y otros programas, el Gobierno autonómico "no existe" y no ha ofrecido información sobre las negociaciones para su conformación, ha incidido.

Durante la reunión también ha interenido la alcaldesa de Burguillos del Cerro, María José Calderón, quien ha explicado que en su localidad los temporales causaron importantes desperfectos en caminos e instalaciones deportivas, además de obligar a reponer tejados de distintas dotaciones municipales.

Calderón ha señalado asimismo la necesidad de acometer una canalización urgente en la ladera del castillo debido al riesgo generado por la crecida del agua en una calle del municipio, una situación que obligó al desalojo de varios vecinos durante cerca de 30 días al llegar el agua hasta sus viviendas. Solo en este municipio, los daños en espacios públicos se estiman en unos 300.000 euros.

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La Delegación del Gobierno celebrará este viernes una reunión similar con los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Cáceres, prevista a las 10.00 horas en el Espacio UEX.