Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 9 de abril

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

La artista pacense Carmen de Matos transforma una de las paredes de la segunda planta en un impactante mural inspirado en el David de Miguel Ángel. La obra se inaugura oficialmente el próximo 23 de abril y abre una nueva etapa para la pintora en el formato mural

La asignación a la UTE formada por Albero Extremadura y Cinma Instaladores es. Se ejecutará con un presupuesto de 1.924.568,61 euros con IVA incluido

En esta obra Pamela Palenciano utiliza el humor ácido, la ironía, el sarcasmo y la ruptura de la cuarta pared, donde provoca preguntas que invitan a la reflexión en el espectador

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La ciudad cierra el mes de marzo con 10.035 desempleados, un dato que aunque positivo, supera el mínimo histórico con el que cerró 2025, con 9.702 personas sin trabajo. Casi el 60% de las personas que buscan empleo tiene más de 45 años