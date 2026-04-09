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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 9 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Un coloso de cinco metros irrumpe en la Facultad de Biblioteconomía de Badajoz
La artista pacense Carmen de Matos transforma una de las paredes de la segunda planta en un impactante mural inspirado en el David de Miguel Ángel. La obra se inaugura oficialmente el próximo 23 de abril y abre una nueva etapa para la pintora en el formato mural
Adjudicada la obra para el traslado del centro de salud de Los Pinos al palacio de congresos de Badajoz
La asignación a la UTE formada por Albero Extremadura y Cinma Instaladores es. Se ejecutará con un presupuesto de 1.924.568,61 euros con IVA incluido
'No solo duelen los golpes' llega a Badajoz, un monólogo en contra de la violencia machista y la desigualdad de género
En esta obra Pamela Palenciano utiliza el humor ácido, la ironía, el sarcasmo y la ruptura de la cuarta pared, donde provoca preguntas que invitan a la reflexión en el espectador
Badajoz tiene casi mil parados menos que hace un año
La ciudad cierra el mes de marzo con 10.035 desempleados, un dato que aunque positivo, supera el mínimo histórico con el que cerró 2025, con 9.702 personas sin trabajo. Casi el 60% de las personas que buscan empleo tiene más de 45 años
- Aparece el cadáver de un hombre en el parque del Rivillas en Badajoz
- Tráfico alerta de que en Badajoz aún se cree que los patinetes eléctricos pueden usarlos niños de 13 años
- Badajoz cierra parques y jardines ante el aviso amarillo por fuertes lluvias y rachas de viento
- Taberna Da Adélia: una historia de regreso, amor y brasas
- Todas las deducciones al IRPF que se pueden aplicar en Extremadura: de la vivienda al material escolar
- Bustamante y Rosa actúan en las fiestas de Valverde de Leganés
- Una nueva opción para la ITV: Dekra ya opera en Badajoz
- Ignacio Gragera: 'Tengo la absoluta convicción de que Amazon sigue comprometido con el proyecto de Badajoz