La Diputación de Badajoz anuncia una subvención de 4 millones de euros para equipar el nuevo edificio de personas con autismo

La Diputación de Badajoz aportará una subvención de 4 millones de euros para equipar el nuevo edificio de personas con autismo que se edifica en Badajoz. Así lo ha anunciado el diputado de Cultura, Deporte, Juventud, Políticas Sociales y Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas, durante la inauguración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo celebrado en el parque Bioclimático de la capital pacense.

Cabezas, además de trasladar un mensaje de apoyo a las entidades que velan por la igualdad de derechos en la sociedad sobre las personas con trastorno del espectro autista (TEA), ha asegurado que la institución provincial da sostén a este colectivo de diversas formas: "No somos una institución muy importante, pero sí que somos necesarios para muchas cuestiones que tienen que ver con la justicia social", ha reconocido.

4 millones de euros

El diputado ha anunciado que el futuro centro para personas con autismo contará con ese dinero gracias a una línea de subvención que irá destinada al equipamiento del mencionado edificio. Esta nueva línea va dirigida, según ha detallado, a entidades sociales y ayuntamientos. La cuantía final será superior a cuatro millones de euros.

Ricardo Cabezas durante su discurso / J. A. B.

El diputado ha reconocido que las obras en este nuevo edificio continúan avanzando, pero desconoce si finalizarán antes de septiembre. "Esperemos que entonces sea una realidad", ha dicho. Cabezas ha recordado que los terrenos en los que se está levantando la nueva infraestructura fueron cedidos, hace años, por parte de la diputación. Al mismo tiempo, ha asegurado que los futuros gestores del edificio, que aún se desconoce quiénes serán, podrán acogerse a esta nueva forma de financiación: "No sé si llegaréis este año, pero estoy convencido de que en 2027 podréis disfrutar de esta línea de subvención", ha dicho.

Concienciar y sensibilizar

Este anuncio lo ha hecho durante la inauguración de la jornada especial que trata de concienciar y dar visibilidad sobre este trastorno. Talleres creativos o de pintura facial, juegos como la realización de puzles, elaboración de pulseras o chapas y mucha animación. Todo esto y algunas actividades más con un único fin: sensibilizar sobre el autismo. Esta jornada está organizada por la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Badajoz (Apnaba) que lucha por la igualdad de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista (TEA).

El escenario elegido, junto a la sede de la asociación, ha estado muy animado durante toda la mañana. Decenas de niños procedentes de asociaciones y centros educativos de distintos puntos de Badajoz se congregaron para aprender más detalles sobre el autismo en una jornada de convivencia.

Papeles en el Día Mundial de Concieciación sobre el Autismo / JA.B

Acto inaugural

El presidente de Apnaba, Román Robles, ha arrancado esta convivencia con la lectura de un manifiesto. Robles, ha incidido en la visibilidad que necesitan las personas con TEA para conseguir y luchar por sus derechos, así como por su igualdad en la sociedad, dejando a un lado los prejuicios. "La ciudadanía debe conocer y comprender la singularidad del autismo y su amplia variabilidad, desterrar los mitos que persisten", decía.

El presidente ha hecho hincapié en que el autismo necesita más recursos, pero sobre todo, más información en la sociedad y hacer un mundo más igualitario. "Se necesitan menos juicios y más apoyo para construir una sociedad en la que las personas con autismo puedan participar en igualdad de condiciones y con las mismas oportunidades. Es hora de actuar", ha manifestado.

Día Mundial sobre la Concienciación del Autismo / J. A. B

El presidente de Apnaba dio paso a los representantes de las instituciones que allí se han congregado. En primer lugar, la concejala de Juventud y Educación, Mariema Seck, ha puesto en valor la labor de Apnaba en Extremadura: "Gracias por el inmenso trabajo que realizáis cada día".

La Directora Gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) en Extremadura, Estrella Ángeles Martínez Lavado, ha subrayado la importancia que tiene la educación en los más pequeños a través de la concienciación por la inclusión. "La diversidad es parte de la condición humana. Todos somos necesarios y tenemos que tener lugar en esta sociedad", ha explicado.

Actividades tras la inauguración

Al término del acto inaugural, ha comenzado la diversión para los asistentes. Los grupos de animación avivaron el ambiente con música y baile donde incluso los adultos se unieron a los más pequeños. Risas, armonía y bienestar resumían la jornada de convivencia. A los talleres se acercaron los niños de diversos centros educativos y asociaciones para pintarse la cara, elaborar chapas o pulseras, con la ayuda de los trabajadores de Apnaba allí presentes. Talleres repartidos por todo el parque, algunos repletos de niños que se acercaban a pintar o a completar puzles.

Taller de pintura / J.A.B.

La mañana ha sido amena, divertida, pero sobre todo llena de momentos que buscan la justicia social y la igualdad de las personas.