BCB ya campeón y CBA descendido: dos finales opuestos en la Tercera FEB

El destino en la liga regular ya está decidido para los dos equipos pacenses del grupo D-B de la Tercera FEB. A falta de solo dos jornadas para el final, el Vítaly La Mar BCB ya se ha proclamado campeón, mientras que el City of Badajoz Academy afronta el tramo final con el descenso matemático confirmado desde hace semanas.

El conjunto dirigido por Pablo Cuevas visitará este sábado a partir de las 20.00 horas al Baublock Gymnástica, segundo clasificado, en un duelo de máxima exigencia. El choque, que se disputará en El Puerto de Santa María, servirá como prueba de nivel de cara a la eliminatoria de ascenso a Segunda FEB que disputarán los pacenses ante el campeón del grupo D-A.

En el encuentro de la primera vuelta, el BCB se impuso con un ajustado 87-84, por lo que se espera un nuevo duelo de alto nivel entre dos de los mejores equipos del grupo.

Por su parte, el City of Badajoz Academy, dirigido por Jesús Porras, recibirá al Huelva Comercio Viridis, quinto clasificado, este sábado a partir de las 19.00 horas. El conjunto onubense aún mantiene opciones de entrar en los puestos de playoff de ascenso, lo que añade exigencia al encuentro.

Los pacenses, sin opciones de permanencia, afrontan el partido con el objetivo de competir y despedir la temporada con buenas sensaciones. En la primera vuelta, el CBA cayó por 87-62.

Alirón extremeño

La victoria del BCB en la pasada jornada (penúltima en su calendario particular por la jornada aplazada) supuso mucho más que un triunfo. Además de imponerse en el derbi pacense, el conjunto de Pablo Cuevas certificó el campeonato de liga regular del grupo D-B, un logro que le permite disputar el ascenso a Segunda FEB en una eliminatoria a doble partido ante el campeón del grupo D-A, aún por determinar.

Con el título ya en el bolsillo, el Vítaly La Mar BCB encara las últimas jornadas con la mirada puesta en el gran objetivo de la temporada: el salto de categoría.