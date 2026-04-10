Compartir piso en Badajoz, entre las opciones más baratas de España: cuesta 250 euros de media al mes

Badajoz se sitúa en el top 3 ciudades del país más baratas para vivir de alquiler en pisos compartidos. En este año, el precio se sitúa en los 250 euros al mes, una cifra que se mantiene sin cambios respecto al mismo periodo del año anterior, según el último informe que ha publicado el portal Idealista.

Un dato confirma la estabilidad del mercado en la ciudad, que continúa posicionándose entre las opciones más económicas del país para quienes buscan compartir vivienda.

En Extremadura, el comportamiento del mercado presenta ligeras variaciones. En Cáceres, el precio medio de una habitación ha alcanzado los 260 euros al mes, lo que supone un incremento del 8% con respecto al curso anterior. A pesar de esta subida, ambas ciudades extremeñas, Cáceres y Badajoz, se mantienen claramente por debajo de la media nacional, lo que las convierte en destinos atractivos para estudiantes y trabajadores que buscan opciones más asequibles.

Resto del país

A nivel nacional, el precio medio del alquiler de habitaciones ha subido un 2% en el último año, alcanzando los 430 euros mensuales de media en España.

Las ciudades con los precios más elevados siguen siendo Barcelona, con una media de 600 euros mensuales, seguida de Madrid con 587 euros y Palma con un precio de alquiler de habitación 500 euros al mes. A continuación se sitúan San Sebastián con un precio de 470 euros, Málaga con 437 euros y Bilbao con un precio de 425 euros.

Con 400 euros o más se encuentran las ciudades de Vitoria, Girona, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria con un precio de alquiler de 420 euros mensuales y Pamplona con un coste de 410 euros. En este grupo intermedio, muchas capitales mantienen precios relativamente estables, aunque con ligeras tensiones al alza en los últimos meses.

En el extremo opuesto se encuentra Jaén, con 245 euros, seguida por Badajoz y Ciudad Real con 250 euros en ambos casos, consolidándose como las ciudades más económicas para compartir vivienda en España.

Oferta y demanda

El número de personas interesadas por cada habitación ha crecido un 6% en el último año, paralelamente a un aumento de la oferta del 22% interanual, lo que refleja un mercado más dinámico pero también más competitivo. En 22 capitales la demanda ha subido más de un 30%, destacando Ceuta 168%, Huesca 140%, Castellón de la Plana 124%, Zaragoza 121% y Pamplona 108%, donde la competencia se ha duplicado.

Sin embargo, mientras algunas ciudades registran fuertes incrementos, otras muestran descensos, como Las Palmas de Gran Canaria, con una bajada del 20%, o en Madrid del 18%.

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En cuanto a la oferta, el mercado está fuertemente concentrado en pocas ciudades, ya que Madrid, Valencia, Barcelona y Sevilla reúnen cerca de la mitad de las habitaciones disponibles, mientras que las 40 capitales con menor oferta apenas suman el 12% del total.