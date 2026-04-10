Miles de niños bailan folklore en Badajoz para reivindicar la identidad y tradición extremeña

El Candil, el Redoble o la Jota han sido algunos de los bailes regionales que han sonado en la mañana de este viernes en el parque del río Guadiana en Badajoz. Más de 1.900 alumnos procedentes de cerca de una treintena de centros educativos de la ciudad han asistido a la jornada 'Folklore para tod@s' organizada por el Centro de Profesores y Recursos (CPR) y la Asociación Folklórica Renacer.

La iniciativa, creada en 2019, ha estado repleta de color y diversión gracias a todos sus participantes. La música, indumentaria y peinados han acompañado a la práctica de la danza tradicional extremeña, con el objetivo de reivindicar y visibilizar unos valores y raíces que según los organizadores, "no debe perderse".

Aprendizaje a través del folklore

Los alumnos de los distintos colegios han tenido toda la mañana para disfrutar de una jornada de convivencia y de ensayo de las danzas más características de la región: El Candil , El Redoble o La Jota de Olivenza. Desde las 10.00 horas han comenzado a practicar y, aunque a algún alumno se le resistía algún paso, las sonrisas y ganas en aprender han triunfado ante cualquier descoordinación.

Alumnos durante el Día de Extremadura en la Escuela / Andrés Rodríguez

Algunos centros educativos se han mimetizado por completo con la temática del folklore gracias a su vestimenta: flores en el pelo, sombreros o faldas. Es así como profesores y niños han brindado numerosos recuerdos de épocas pasadas en la región.

Raíces y tradiciones

Una práctica que no es habitual para todos en la actualidad, pero que los organizadores han querido recordar con esta iniciativa. Por su parte, la directora del CPR, Inmaculada Maqueda, ha mostrado su alegría al ver la acogida que ha tenido esta celebración. "Hemos tenido una respuesta mayoritaria por todos los centros, hay 27 centros educativos inscritos más alguno que luego vendrá a bailar. Ha salido estupendo", explicaba. Maqueda ha puesto en valor la tradición extremeña como una manera de educación de los más jóvenes y una identidad que no debe perderse entre los extremeños aunque los años pasen: "Queremos que los niños desde pequeños sigan considerando sus raíces y sus tradiciones", manifestaba.

Por otro lado, el director de la Asociación Folklórica Renacer, Sergio Fernández, ha explicado que esta celebración tiene como objetivo que los niños no olviden sus raíces y cultura de la que proceden. "Pretendemos potenciar ese desarrollo completo ofreciéndolo desde la cultura extremeña para que los jóvenes puedan conocer bailes muy tradicionales que están muy arraigados a nuestra tierra como son La Jota de Olivenza, El Candil o el Redoble", explicaba.

Alumnos durante el Día de Extremadura en la Escuela / Andrés Rodríguez

Esta jornada ha ido mucho más allá de recordar el pasado de las tradiciones extremeñas y también ha servido de convivencia. Algunos colegios han realizado actividades lúdicas y deportivas en el parque. Otros profesores han aprovechado para reponer fuerzas juntos a sus alumnos. Uno de ellos era Fernando, profesor del colegio Arias Montano, que mostraba su aprobación a esta jornada de convivencia y aprendizaje. "Bailar, disfrutar, sonreír, ver elementos típicos de los trajes extremeños me parece algo espléndido".

Más tarde, con la presencia del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y la de la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, se realizaba una entrega de recuerdos conmemorativos a los representantes de los centros educativos participantes en la jornada.

Alumnos y profesores junto al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera / Andrés Rodríguez

Gragera ha agradecido la presencia de todos los colegios y asociaciones participantes en esta jornada. Además, no ha querido olvidar la reivindicación de la tradición extremeña que hoy ha tenido lugar en Badajoz. "Hoy es una muestra de respeto al pasado, de reivindicación de lo que somos y del presente", concluía.

Por su parte, Mercedes Vaquera ha mostrado su felicidad al ver tanta participación: "Es una alegría porque significa que os importa mucho vuestra cultura y tradición".

Tras la intervención de las autoridades y la entrega de recuerdos, en torno a las 12.00 horas se producía el momento más esperado, el baile grupal por el que todos los centros educativos habían ensayado. Durante la danza, mientras unos bailaban, otros alumnos han cantado al unísono junto a la Asociación Folklórica Renacer, encargada en ese momento de la música.

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Esta atmósfera de comunidad y convivencia representaba la unión de las tradiciones, las raíces y el patrimonio cultural extremeño del que muchos hoy han demostrado sentirse muy orgullosos.