Inma Chacón presenta en Badajoz 'Los ojos de Bruna'

La reconocida escritora extremeña Inma Chacón presenta en Badajoz su última novela, 'Los ojos de Bruna'.

Este viernes a las 19.00 horas en la Biblioteca Pública Municipal de Santa Ana la segedana hablará sobre su última novela.

'Los ojos de Bruna'

'Los ojos de Bruna' está ambientada en las zonas más rurales de España de finales de siglo XIX. En concreto, traslada a la Hacienda de la Cumbre, un lugar sombrío y marcado por la tragedia. Allí, un crimen sacude la tranquilidad de todos sus habitantes. Este desata una red de secretos familiares y silencios cómplices.

La autora construye una intensa trama de misterio y silencios en la que todos callan y todos mienten. La novela combina intriga, crítica social y una cuidada recreación histórica, elementos característicos del estilo narrativo de la escritora.

Inma Chacón

Inma Chacón (Zafra, 1954) es doctora en Ciencias de la Información y una figura destacada de la literatura española contemporánea. Finalista del Premio Planeta con 'Tiempo de arena', ha consolidado una sólida trayectoria con títulos como 'Las filipinianas', 'Mientras pueda pensarte' o 'Tierra sin hombres', además de cultivar la poesía, el relato y el teatro.

Su obra se caracteriza por una mirada sensible hacia los conflictos humanos y una especial atención al papel de la mujer en la historia. Este encuentro literario será una oportunidad única para conocer de cerca a la autora, descubrir los entresijos de su novela y dialogar con ella sobre el proceso creativo.

Con esta actividad se inaugura un mes especial en la biblioteca pública que se dedicará a la lectura. De este modo, contará con diversas propuestas culturales en torno al libro y culminará con la celebración del Día del Libro el próximo 24 de abril.