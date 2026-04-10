Javier Morales: "’Mientras quede una rosa’ es un título que habla de esperanza"

Fundación CB acoge este viernes 10 de abril, la presentación del libro 'Mientras quede una rosa', a las 19.00 horas en Montesinos 22. Una obra que evoca a la paz, esperanza y reflexión a través de la vida del escritor británico, John Berger, durante su estancia en España. Es así como Javier Morales, su autor, quiere recordar la importancia de concebir un futuro donde nunca se pierda la esperanza.

Para esta obra, el artista placentino tuvo que hacer un viaje cultural que relacionó su vida y la del escritor inglés tras varios años de lectura. Una travesía que le llevó a conocer nuevos lugares y personas, con las que Berger tuvo relación. 'Mientras quede una rosa', escrita desde una prosa emocional y reflexiva, invita a los más jóvenes a nunca darse por vencidos aunque el futuro parezca oscuro.

El autor Javier Morales. / CEDIDA

P- Su libro está escrito a través de un espíritu bergeriano, ¿qué le diría a esas personas que son desconocen las obras del escritor John Berger?

R- Primero tendrían que conocerlo. Entiendo que es un libro que puede llamar la atención, tanto de las personas que conocen a John Berger como de quien no lo conoce. Creo que pueden descubrir la obra de uno de los intelectuales más interesantes y apasionantes de la segunda mitad del siglo XX y del siglo XXI. Además viviendo en Extremadura yo creo que Berger tiene especial interés porque fue uno de las primeros escritores que en los años 70 habló de la desaparición del mundo rural. John Berger tiene muchas facetas que pueden interesar a muchos tipos de lectores.

P- La descripción de 'Mientras quede una rosa' lo resume como un viaje cultural, ¿qué quiere decir exactamente?

R- John Berger era británico pero se fue a vivir a un pequeño pueblo de los Alpes franceses y desde allí construyó toda su obra. Tuvo mucha relación con España, venía constantemente. Por un lado, el libro supone una parte de mi propia lectura de su obra, pero también he conversado con muchas personas que le conocieron en España. Uno de ellos es Manuel Rivas o Isabel Coixet. Es un viaje porque he ido a distintos sitios del país hablando con gente que trató con él. Por supuesto, también es un viaje literario, a través de sus libros.

P- ¿Cómo siente que puede recibir el público extremeño su forma de narrar la memoria?

R- Yo creo que bien. De hecho en el libro John Berger es el hilo conductor y Extremadura está muy presente. Yo soy placentino y a pesar de que vivo en Madrid hace muchos años, estoy muy ligado a Extremadura. El público extremeño se puede sentir reconocido desde la conexión con el paisaje y con muchos de los problemas que pueden afectar a la región.

P- ¿Este libro puede ayudar a los jóvenes a reflexionar sobre su futuro?

R- Sí. 'Mientras quede una rosa' es un título que habla de esperanza. Parece que vivimos en un mundo muy oscuro y necesitamos un poco de esperanza para poder resistir. Yo creo que a los jóvenes el libro les puede servir de brújula para pensar que no hay que resignarse y pelear para conseguir un mundo mejor. En ese sentido, John Berger lo que hizo con su crítica literaria o con su propia vida fue defender una luz en la oscuridad.

P- ¿Qué representa para usted esa 'última rosa'?

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El título viene de una de las personas que entrevisto, Marisa Camino, que conoció a Berger bastante bien. Camino visitaba al británico con cierta frecuencia en el pequeño pueblo de los Alpes y en una de sus conversaciones, una vez le preguntó: "¿John hasta cuando vas a estar en este pequeño pueblo?" Entonces se fue al jardín de su casa, cogió una rosa y dijo: "Mientras quede una rosa". Es un gesto muy poético y simbólico que nos habla de que a pesar que las cosas vayan mal, siempre hay un punto de belleza que nos puede servir como palanca para poder resistir y hacer un mundo mejor.