La Junta ya tiene a su nombre los 50 pisos de la Guardia Civil para destinarlos a viviendas sociales en Badajoz

Ha costado, pero la Junta de Extremadura ya tiene a su nombre todos los pisos de la Guardia Civil de Suerte de Saavedra. Así es como se conoce a los cinco bloques que el Ministerio del Interior tenía sin uso desde hace años en esta barriada de Badajoz y que ha cedido en dos fases al Gobierno regional para que amplíe su parque de viviendas sociales.

En total son 90 pisos. 40 ya fueron cedidos, rehabilitados y entregados: 20 los gestiona Cáritas a través de su programa de vivienda y otros tantos son de alquiler social y se adjudicaron de forma directa a familias. Pero aún quedaban pendientes otros 50, que han sido escriturados a nombre de la Junta recientemente, completando así los trámites de una cesión que se ha prorrogado durante más de una década.

Desde que se iniciaron las conversaciones para que estos bloques fueran cedidos a la Junta hasta que se inició la rehabilitación de los 40 primeros pasaron 8 años. A la cesión de los otros 50 nunca se puso fecha, las negociaciones continuaron, pero no había acuerdo y estuvieron un año bloqueadas. Tras retomarse los contactos, la Consejería de Infraestructura, Transporte y Vivienda avanzó, en septiembre de 2025, que los trámites con la Giese, la empresa pública que se ocupa de la gestión, venta y subasta de inmuebles y terrenos del Ministerio del Interior, se estaban ultimando para que estas viviendas pasasen definitivamente a manos de la Junta de Extremadura.

Por 99 años

La cesión de estos bloques de pisos es por 99 años, a cambio de un canon anual de 10.000 euros.

Ahora, una vez que tiene su titularidad, la consejería denunciará a las personas que okupan algunos de estos pisos desde 2017, para que se proceda a su desalojo y puedan ser rehabilitados y destinados a viviendas de alquiler social. Había al menos ocho pisos con okupas.

Aunque no hay fecha para el inicio de las obras, la intención de la Consejería de Infraestructuras es que se liciten «próximamente». El proyecto de rehabilitación energética ya está redactado - se hizo el de los cinco bloques al mismo tiempo para agilizar los plazos en el futuro-. La inversión prevista inicialmente era de 3,3 millones de euros.

Energía y accesibilidad

Como en los primeros 40 pisos, en los que se invirtieron más de 2 millones de euros financiados al 89% con fondos Next Generation, en estos 50 se mejorará su eficiencia energética, con la renovación de aislamientos y carpinterías, para reducir hasta un 20% el consumo de energía.

Con estas obras también se hará más funcional el edificio para su uso residencial, haciendo accesibles las zonas comunes y las viviendas. Además, se acometerán trabajos de mantenimiento y reparaciones para resolver los problemas de humedades de los bloques. En la primera fase, solo se mantuvo la distribución original de los pisos, pero se renovaron por completo los suelos, baños y cocinas de todas las viviendas.

La reforma, como ya ha ocurrido con los dos bloques rehabilitados, cambiará por completo la imagen exterior de estos tres, construidos en 1984, y su característico ladrillo visto dejará paso a las fachadas blancas.

Por sorteo

El consejero de Infraestructura, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, ya avanzó que los 50 pisos que se rehabilitaran en esta segunda fase se iban a adjudicar por sorteo entre los demandantes de la ciudad. Lo hizo durante la entrega de las primeras 20 viviendas de alquiler social (de 2 y 3 dormitorios), que se adjudicaron de forma directa. En el caso de estos adjudicatarios, firmaron un contrato de arrendamiento por 5 años, prorrogables, y la renta oscila entre los 70 y los 130 euros mensuales.

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395 demandantes y cuatro viviendas vacantes El parque de viviendas sociales de la Junta de Extremadura en Badajoz está formado en estos momentos de 2.556 pisos. Según los datos del registro de demandantes con resolución favorable, hay 395 solicitantes a la espera de que se le adjudique una casa y en la actualidad hay cuatro pisos vacantes. El porcentaje de ocupación del parque de viviendas sociales es del 99,84%.

La conversión de estos pisos en viviendas para destinarlos al alquiler social ha sido una vieja reivindicación de la Asociación de Vecinos de Suerte de Saavedra, que durante todos los años que ha estado pendiente la cesión ha reclamado en repetidas ocasiones la necesidad de que el proceso culminase, no solo por la necesidad de poner a disposición de las familias vulnerables más viviendas sociales, sino por el deterioro progresivo que se apreciaba en estos bloques.