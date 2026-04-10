¿Quién fue Luis de Morales y por qué tiene una calle con su nombre?

La ciudad de Badajoz honra a las personas que han dejado huella en su historia dando su nombre a calles y avenidas. Los pacenses transitan por estas vías a diario, pero no siempre conocen quién fue el personaje que se esconde detrás de cada placa.

En pleno Casco Antiguo encontramos una calle con el nombre de Luis de Morales pero, ¿quién fue en realidad este personaje?

'El Divino Morales'

Luis de Morales nació en 1509 en Badajoz. Desde joven mostró un talento extraordinario para la pintura y, con los años, se convirtió en uno de los artistas más relevantes del Renacimiento español. Sus obras, principalmente de temática religiosa, se caracterizan por un fuerte realismo, figuras alargadas y expresiones que transmiten una profunda espiritualidad, lo que le valió el apodo de 'El Divino Morales'.

Vivienda donde nació Luis de Morales en Badajoz. / Antonio Manuel Nogales

Durante su carrera, Morales trabajó en ciudades como Sevilla y Plasencia, aunque siempre mantuvo un vínculo estrecho con su tierra natal. Sus cuadros, dedicados a la Virgen, la pasión de Cristo y santos, se convirtieron en referentes del arte religioso en España y cruzaron fronteras hasta llegar a coleccionistas y museos importantes, como el Museo del Prado.

Reconocimiento

La ciudad decidió dedicarle una calle en reconocimiento a su talento y a la proyección de Badajoz en el mapa del arte español. Aunque este espacio no es lo único que cuenta con su nombre. También en el Casco Antiguo, a pocos metros de la vía que lleva su nombre y apellido, se encuentra el Museo de la Ciudad Luis de Morales, en la plaza de Santa María, donde se conserva su legado artístico.

Museo de la Ciudad Luis de Morales en Badajoz. / LCB

También una estatua situada en la puerta del Ayuntamiento de Badajoz en su honor, en plena Plaza de España, que recuerda su importancia como uno de los grandes referentes culturales de la ciudad. A la lista de homenajes al nombre del pintor se suma también el CEIP Luis de Morales, ubicado en la calle Juan Nogre Rauch de Badajoz.

Noticias relacionadas

Estatua en homenaje a Luis de Morales en la Plaza de España, Badajoz. / Antonio Manuel Nogales

Caminar por la calle Luis de Morales es recorrer la memoria de un artista que convirtió la fe y la emoción en pintura, dejando un legado que sigue vivo más de cuatro siglos después.