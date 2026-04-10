Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 10 de abril

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Tras una década de trámites, se ha completado la cesión de los cinco bloques del Ministerio del Interior en Suerte de Saavedra. Denunciará a los okupas que viven el algunos de ellos para desalojarlos e iniciar su rehabilitación

El juez estima probado que agredió a la mujer, que estaba sufriendo alucinaciones, en una situación de necesidad y que le causó un mal menor que el que trataba de impedir, pues las lesiones al precipitarse hubieran sido más graves

Una obra donde el autor placentino realiza un viaje cultural, literario y paisajístico abordando la experiencia de John Berger en el país

En la Biblioteca Pública Municipal de Santa Ana este viernes a las 19.00 horas

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