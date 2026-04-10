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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 10 de abril

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Los pisos de la Guardia Civil en Suerte de Saavedra: a la izquierda los que están pendiente de rehabilitar y a la derecha, los reformados.

Los pisos de la Guardia Civil en Suerte de Saavedra: a la izquierda los que están pendiente de rehabilitar y a la derecha, los reformados. / ANDRÉS RODRÍGUEZ

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

La Junta ya tiene a su nombre los 50 pisos de la Guardia Civil para destinarlos a viviendas sociales en Badajoz

Tras una década de trámites, se ha completado la cesión de los cinco bloques del Ministerio del Interior en Suerte de Saavedra. Denunciará a los okupas que viven el algunos de ellos para desalojarlos e iniciar su rehabilitación

Absuelto en Badajoz un hombre que abofeteó a su pareja para evitar que se tirara por un balcón

El juez estima probado que agredió a la mujer, que estaba sufriendo alucinaciones, en una situación de necesidad y que le causó un mal menor que el que trataba de impedir, pues las lesiones al precipitarse hubieran sido más graves

Javier Morales: "’Mientras quede una rosa’ es un título que habla de esperanza"

Una obra donde el autor placentino realiza un viaje cultural, literario y paisajístico abordando la experiencia de John Berger en el país

Inma Chacón presenta en Badajoz 'Los ojos de Bruna'

En la Biblioteca Pública Municipal de Santa Ana este viernes a las 19.00 horas

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Visita guiada por los escenarios de Badajoz vinculados a la reina Isabel de Portugal

Desde el hornabeque de Puerta de Palmas a las 18.00 horas

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