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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 10 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
La Junta ya tiene a su nombre los 50 pisos de la Guardia Civil para destinarlos a viviendas sociales en Badajoz
Tras una década de trámites, se ha completado la cesión de los cinco bloques del Ministerio del Interior en Suerte de Saavedra. Denunciará a los okupas que viven el algunos de ellos para desalojarlos e iniciar su rehabilitación
Absuelto en Badajoz un hombre que abofeteó a su pareja para evitar que se tirara por un balcón
El juez estima probado que agredió a la mujer, que estaba sufriendo alucinaciones, en una situación de necesidad y que le causó un mal menor que el que trataba de impedir, pues las lesiones al precipitarse hubieran sido más graves
Javier Morales: "’Mientras quede una rosa’ es un título que habla de esperanza"
Una obra donde el autor placentino realiza un viaje cultural, literario y paisajístico abordando la experiencia de John Berger en el país
Inma Chacón presenta en Badajoz 'Los ojos de Bruna'
En la Biblioteca Pública Municipal de Santa Ana este viernes a las 19.00 horas
Visita guiada por los escenarios de Badajoz vinculados a la reina Isabel de Portugal
Desde el hornabeque de Puerta de Palmas a las 18.00 horas
- Aparece el cadáver de un hombre en el parque del Rivillas en Badajoz
- Tráfico alerta de que en Badajoz aún se cree que los patinetes eléctricos pueden usarlos niños de 13 años
- Badajoz cierra parques y jardines ante el aviso amarillo por fuertes lluvias y rachas de viento
- Taberna Da Adélia: una historia de regreso, amor y brasas
- Todas las deducciones al IRPF que se pueden aplicar en Extremadura: de la vivienda al material escolar
- Bustamante y Rosa actúan en las fiestas de Valverde de Leganés
- Una nueva opción para la ITV: Dekra ya opera en Badajoz
- Ignacio Gragera: 'Tengo la absoluta convicción de que Amazon sigue comprometido con el proyecto de Badajoz