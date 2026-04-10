Sábado de rock y panceta en el Círculo Pacense de Badajoz

Badajoz volverá a vibrar un año más con una nueva edición del Punkzeta Rock, una cita ya consolidada para los amantes del rock, el punk y el hardcore en la ciudad. El evento se celebrará este sábado 11 de abril en el Círculo Pacense, que abrirá sus puertas a partir de las 19.00 horas.

Este encuentro musical, que durante muchos años se ha desarrollado en la emblemática Remayte, mantiene vivo el espíritu de un espacio que ha acogido durante décadas a grupos y bandas de rock de Badajoz. “Remayte ha sido, y sigue siendo, un refugio para numerosos músicos pacenses, además de un lugar clave para que distintas generaciones hayan podido desarrollar sus inquietudes musicales, primero como aficionados y, en muchos casos, dando el salto al ámbito profesional”, señala la organización.

Valor cultural

Desde el Círculo Pacense han mostrado su satisfacción por acoger una cita de estas características. Su presidente, Adrián Rodríguez, ha subrayado el valor cultural del evento y el compromiso de la entidad con este tipo de propuestas. “Estamos contentos de poder contribuir en eventos como este y acercarlo a mucha gente en Badajoz en un espacio tan emblemático como es el Círculo Pacense”, ha señalado Rodríguez, quien también ha querido poner en valor “el esfuerzo de los socios para estar comprometidos con esta sociedad, heredera del Centro Obrero de Badajoz”.

Además, ha destacado la voluntad de la entidad de colaborar con expresiones culturales que en muchas ocasiones no encuentran cabida en otros espacios de la ciudad. “Seguiremos apoyando la cultura, dentro de nuestras posibilidades”, ha añadido.

Actuaciones

La jornada combinará música en directo y ambiente festivo, con la ya tradicional panceta como tentempié. Sobre el escenario pasarán Circo de Pulgas, una banda de rock urbano llegada desde Badajoz con ecos de Burning y Barricada, pero también con influencias de Neil Young y Nirvana; Gilgamesh, un power trío que apuesta por la distorsión; y Sacamanteka, con una propuesta de hardcore crudo y sin filtros, marcada por riffs pesados y contundentes, en la línea de grupos como Madball, Pantera o Agnostic Front.

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La cita se completará con las sesiones de los DJs Knalla & Button y Frank DJ, que pondrán el broche final a una noche llamada a convertirse en una nueva fiesta para la escena alternativa pacense.