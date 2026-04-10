Concierto
Sábado de rock y panceta en el Círculo Pacense de Badajoz
El evento abrirá sus puertas a las 19.00 horas con actuaciones en directo, sesiones de DJs y una propuesta que une música y ambiente festivo
Badajoz volverá a vibrar un año más con una nueva edición del Punkzeta Rock, una cita ya consolidada para los amantes del rock, el punk y el hardcore en la ciudad. El evento se celebrará este sábado 11 de abril en el Círculo Pacense, que abrirá sus puertas a partir de las 19.00 horas.
Este encuentro musical, que durante muchos años se ha desarrollado en la emblemática Remayte, mantiene vivo el espíritu de un espacio que ha acogido durante décadas a grupos y bandas de rock de Badajoz. “Remayte ha sido, y sigue siendo, un refugio para numerosos músicos pacenses, además de un lugar clave para que distintas generaciones hayan podido desarrollar sus inquietudes musicales, primero como aficionados y, en muchos casos, dando el salto al ámbito profesional”, señala la organización.
Valor cultural
Desde el Círculo Pacense han mostrado su satisfacción por acoger una cita de estas características. Su presidente, Adrián Rodríguez, ha subrayado el valor cultural del evento y el compromiso de la entidad con este tipo de propuestas. “Estamos contentos de poder contribuir en eventos como este y acercarlo a mucha gente en Badajoz en un espacio tan emblemático como es el Círculo Pacense”, ha señalado Rodríguez, quien también ha querido poner en valor “el esfuerzo de los socios para estar comprometidos con esta sociedad, heredera del Centro Obrero de Badajoz”.
Además, ha destacado la voluntad de la entidad de colaborar con expresiones culturales que en muchas ocasiones no encuentran cabida en otros espacios de la ciudad. “Seguiremos apoyando la cultura, dentro de nuestras posibilidades”, ha añadido.
Actuaciones
La jornada combinará música en directo y ambiente festivo, con la ya tradicional panceta como tentempié. Sobre el escenario pasarán Circo de Pulgas, una banda de rock urbano llegada desde Badajoz con ecos de Burning y Barricada, pero también con influencias de Neil Young y Nirvana; Gilgamesh, un power trío que apuesta por la distorsión; y Sacamanteka, con una propuesta de hardcore crudo y sin filtros, marcada por riffs pesados y contundentes, en la línea de grupos como Madball, Pantera o Agnostic Front.
La cita se completará con las sesiones de los DJs Knalla & Button y Frank DJ, que pondrán el broche final a una noche llamada a convertirse en una nueva fiesta para la escena alternativa pacense.
- Aparece el cadáver de un hombre en el parque del Rivillas en Badajoz
- Tráfico alerta de que en Badajoz aún se cree que los patinetes eléctricos pueden usarlos niños de 13 años
- Badajoz cierra parques y jardines ante el aviso amarillo por fuertes lluvias y rachas de viento
- Taberna Da Adélia: una historia de regreso, amor y brasas
- Todas las deducciones al IRPF que se pueden aplicar en Extremadura: de la vivienda al material escolar
- Bustamante y Rosa actúan en las fiestas de Valverde de Leganés
- Una nueva opción para la ITV: Dekra ya opera en Badajoz
- Ignacio Gragera: 'Tengo la absoluta convicción de que Amazon sigue comprometido con el proyecto de Badajoz