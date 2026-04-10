Villafranca se prepara para una de sus grandes citas gastronómicas

Villafranca de los Barros acogerá los dos próximos fines de semana de abril la undécima edición de la Ruta del Vino Tapa, una cita gastronómica consolidada que combina cocina local y vinos de la tierra. Esta actividad está organizada por la Cooperativa San José, con la colaboración del ayuntamiento.

Esta iniciativa se ha convertido en uno de los principales atractivos del calendario local, reuniendo tant ao numerosos vecinos como a visitantes que buscan disfrutar de propuestas culinarias innovadoras acompañadas de vinos locales. En esta edición participarán diez establecimientos hosteleros del municipio, que ofrecerán una tapa exclusiva acompañada de un vino de la gama Viña Canchal por un precio único de 5 euros.

¿Qué locales participan?

Los locales participantes son Restaurante La Bodeguita, Le Bistró, Restaurante El Fijón, Cafetería Europa, Hotel Diana La Bodeguita, Las Tablas del Pilar, Cervecería Delcampo, Hotel Acosta Ciudad de la Música, Bar Robles y Tapería No&Ra. Cada uno de ellos ha preparado una propuesta gastronómica distinta, que va desde reinterpretaciones de la cocina tradicional extremeña hasta elaboraciones más contemporáneas.

Entre las tapas destacan opciones como la croqueta extremeña de caldillo con base de migas, el montadito de bacon, queso y pollo con alioli de albahaca, el brioche de carrillera estofada al vino tinto, la tosta de bacalao al estilo Europa o el tartar de salmón con vinagre de arándanos. También se podrán degustar creaciones como el bombón crujiente de carrillera o el taco de codillo asado con boletus, reflejando la variedad y creatividad de la oferta.

Premio de 350 euros

El público asistente tendrá un papel activo durante esta ruta gastronómica, ya que podrá valorar cada “vino-tapa” con una puntuación del 1 al 5. Estas valoraciones serán clave para el fallo del jurado, que otorgará un premio de 350 euros en productos al establecimiento ganador. Además, los propios participantes optarán a un premio similar del mismo valor mediante sorteo. La participación, como cada año, se ejecutará depositando la papeleta con la que se puntúa cada tapa en urnas ubicadas en cada uno de los establecimientos participantes.

Este año la campaña se presenta bajo el lema 'Pasó Cupido y me miró, y dijo: tú no, tú toma vino', animando a tener dos fines de semana de ambiente festivo y que se dinamice la actividad económica en la localidad.