Visita guiada por los escenarios de Badajoz vinculados a la reina Isabel de Portugal

Con motivo del V Centenario de la llegada de la emperatriz Isabel de Portugal a Badajoz, la ciudad conmemora en abril de 2026 uno de los episodios más significativos de su historia: la estancia en la ciudaddurante siete días de la emperatriz de camino hacia Sevilla para celebrar su boda con Carlos V.

A las 18.00 horas se celebrará una visita guiada abierta al público en general por los escenarios vinculados a la estancia de la emperatriz doña Isabel de Portugal en Badajoz.

Esta actividad está organizada por la Asociación Amigos de Badajoz con el fin de profundizar más en la historia de la ciudad. El lugar en el que comenzará esta ruta será en el hornabeque de Puerta de Palmas.